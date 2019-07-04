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Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"
Amazon Studios выбрала режиссером для сериала "Властелин колец" испанца Хуана Антонио Байона, известному по фильму "Мир Юрского периода-2". Об этом он рассказал порталу Deadline.
Байрон отметил, что для него честь присоединиться к этому проекту и команде и он не дождется, когда сможет пересказать зрителям историю Средиземья и "Второй Эпохи".
Режиссер снимет два первых эпизода сериала, которые будут основаны на книгах Джона Рональда Руэла Толкина. События развернутся до того, что происходило в трилогии Питера Джексона. Над сценарием работают Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. Они хотят сосредоточиться на нерассказанных историях о Средиземье.
Представители Amazon Studios не раскрывают детали, но известно, что сериал станет одним из самых масштабных проектов компании. Всего планируется выпустить пять сезонов. Выход первого запланирован на 2020 год. Сериал будут снимать в Новой Зеландии, как и трилогию Джексона.
Комментарии4
Сериалы , Джон Рональд , Питер Джексон , Amazon
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