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Как выглядят жены «Реальных пацанов» 

Рамблер 37 минут назад
Сериал «Реальные пацаны» идёт на российском телевидении с 2010 года. Николай Наумов в сериале предстаёт в образе доброго и честного, но недалёкого парня, который не обладает развитым интеллектом. В жизни 37-летний Николай разительно отличается от персонажа, он учился в Пермском педуниверситете на факультете иностранных языков, уже много лет женат и воспитывает троих детей. Семья выдержала испытание славой, хотя супруга и ревновала Николая к коллегам по съёмочной площадке. А как складывается семейная жизнь у других артистов из «Реальных пацанов»?
Сериалы , Актеры , Видео , Николай Наумов
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