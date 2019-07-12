Как выглядят жены «Реальных пацанов» 

Сериал «Реальные пацаны» идёт на российском телевидении с 2010 года. Николай Наумов в сериале предстаёт в образе доброго и честного, но недалёкого парня, который не обладает развитым интеллектом. В жизни 37-летний Николай разительно отличается от персонажа, он учился в Пермском педуниверситете на факультете иностранных языков, уже много лет женат и воспитывает троих детей. Семья выдержала испытание славой, хотя супруга и ревновала Николая к коллегам по съёмочной площадке. А как складывается семейная жизнь у других артистов из «Реальных пацанов»?
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