Названа стоимость спин-оффа «Звездных войн»

Первый сезон сериала «Мандалорианец», который станет спин-оффом знаменитой фантастической саги выйдет в эфир уже в ноябре этого года. Уже сейчас стало известно, что этот проект станет одним из самых дорогих в истории современного телевидения. Согласно информации издания Dark Horizons, на создание каждого эпизода сериала студия Lucasfilm затратила на менее 15 миллионов долларов. Всего в первом сезоне зрителям готовятся показать 8 серий, а значит, бюджет всего проекта составляет не менее 270 миллионов долларов.

Напомним, что в «Мандалорианце» примут участие Педро Паскаль , Джина Карано, Ник Нолти, Джамал Антар, Бернард Баллен и другие актеры.

Куратор шоу Джон Фавро уже объявил о том, что готов запустить в производство и второй сезон, не дожидаясь премьеры первого. В интервью Colider Фавро упомянул, что сценарии первых четырех серий первого сезона написал еще до того, как его пригласили работать над сериалом:

Я был истинным поклонником "Звездных войн" и хотел проверить, заинтересуют ли их мои идеи также, как меня самого,

— объяснил Джон.

Теперь же Фавро приступил к работе над новыми эпизодами для второго сезона проекта.