Названа стоимость спин-оффа «Звездных войн» 

Первый сезон сериала «Мандалорианец», который станет спин-оффом знаменитой фантастической саги выйдет в эфир уже в ноябре этого года. Уже сейчас стало известно, что этот проект станет одним из самых дорогих в истории современного телевидения. Согласно информации издания Dark Horizons, на создание каждого эпизода сериала студия Lucasfilm затратила на менее 15 миллионов долларов. Всего в первом сезоне зрителям готовятся показать 8 серий, а значит, бюджет всего проекта составляет не менее 270 миллионов долларов.
Напомним, что в «Мандалорианце» примут участие Педро Паскаль, Джина Карано, Ник Нолти, Джамал Антар, Бернард Баллен и другие актеры.
Куратор шоу Джон Фавро уже объявил о том, что готов запустить в производство и второй сезон, не дожидаясь премьеры первого. В интервью Colider Фавро упомянул, что сценарии первых четырех серий первого сезона написал еще до того, как его пригласили работать над сериалом:
Я был истинным поклонником "Звездных войн" и хотел проверить, заинтересуют ли их мои идеи также, как меня самого,
— объяснил Джон.
Теперь же Фавро приступил к работе над новыми эпизодами для второго сезона проекта.