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На СТС опровергли закрытие «Ворониных» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @volkovihome
Телеканал СТС опроверг сообщения звезды телесериал "Воронины" Екатерины Волковой о закрытии проекта. Сериал имеет стабильно высокие рейтинги и не будет закрыт, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе телеканала.
Собеседник агентства пояснил, что если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают. "Пока "Воронины" идут с очень стабильной хорошей долей, и если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идет", — уточнили в пресс-службе.
О том, что сериал закрывается, сообщила актриса Екатерина Волкова на своей странице в Instagram 20 июля. Она опубликовала в соцсети фото с участниками проекта, снабдив его прощальной подписью: "Сегодня последний раз мы всей семьей, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне". По словам актрисы, разговоры о закрытии сериала были и раньше. Но на днях она с коллегой пришли на работу и увидели разобранную спальную комнату (которая больше не требовалась для съемок), она поняла, что это действительно конец.
По словам представителя СТС, пост Волковой может быть связан с возможными слухами между актерами о том, что проект будет закрыт.
Сериал "Воронины" выходит в эфир с ноября 2009 года. Он является адаптацией американского ситкома "Все любят Рэймонда". В 2017 году "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный среди адаптированных сериалов в мире.
Комментарии1
Сериалы , Екатерина Волкова , РИА Новости
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