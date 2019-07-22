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Как на самом деле закончилась история Штирлица 

Рамблер 6 часов назад
Максим Исаев, он же Макс Отто фон Штирилиц, давно стал популярным героем не только советского кинематографа, но и фольклора. Разумеется, больше всего его история известна по фильму Лиозновой «Семнадцать мгновений весны, но есть ленты и бурной юности разведчика.
Например, „Пароль не нужен“ Григорьева, где юный Всеволод Владимиров (настоящее имя Исаева) работает во Владивостоке против белых и японцев в 1921 году и встречает свою будущую жену. Или фильм „Бриллианты для диктатуры пролетариата“, где Исаев в Таллине разоблачает хищения драгоценностей из Гохрана.
Для большинства зрителей история неуловимого разведчика заканчивается неопределенно — Штирлиц возвращается в Берлин 24 марта 1945 года, чтобы продолжить работу. Однако в романе „Отчаяние“ Юлиан Семенов рассказывает о послевоенной судьбе своего героя, которая далека от оптимистической.
После разгрома Германии Исаев отправляется в Южную Америку, где сталкивается с избежавшими правосудия нацистами. Там его арестовывают наши агенты и доставляют в Москву, на Лубянку. Он узнает, что его жена и сын также арестованы МГБ, причем сын сошел с ума от пыток.
Чтобы спасти их, Штирлиц соглашается участвовать в провокациях против пленного Рауля Валленберга, однако все тщетно. По приказу Сталина и жену, и сына разведчика расстреливают. Лишь после смерти Берии Штирлиц получает свободу и орден „Золотая Звезда“. Его диссертация „Национал-социализм, неофашизм; модификации тоталитаризма“ по распоряжению Суслова засекречена. Сам Штирлиц позже уезжает в Западный Берлин, продолжать работу.
Конечно, такой трагический финал для героя в советские годы показать было невозможно, но справедливости ради скажем, что роман „Отчаяние“ был написан в 1990 году и многие поклонники писателя его не приняли, как написанный в духе разоблачений перестройки.
Комментарии17
Сериалы , Видео , Юлиан Семенов , Максим Исаев , Рауль Валленберг
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