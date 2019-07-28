Жизнь подростков в советском и американском кино

Фильмы и сериалы показывают нам условную и зачастую прямо фантатическую реальность. Тем не менее многие детали режиссеры берут из жизни: скажем, в сериале "Гостья из будущего" все советские школьники носят пионерские галстуки и школьную форму, как и в фильме про приключения Электроника. Американские сериалы о жизни школьников того же периода показывают, что жизнь подростков за океаном имела три важных отличия.

Собственная машина

В советских сериалах, в полном согласии с реальностью, старшеклассники ездят в школу на автобусах или идут пешком. В американских фильмах старшие подростки приезжают в школу на собственных машинах.

Отсутствие школьной формы

Школьники в американских фильмах одеваются кто во что горазд. Одежда для них — форма самовыражения. В советских фильмах все носят одинаковую форму, девочки не имеют макияжа.

Романтика