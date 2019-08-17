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Наши сериалы для домохозяек 

Рамблер 23 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Мама"
Российские мелодрамы, сюжеты которых близки нашим женщинам.

Мама, 2018

Количество серий: 16
Мелодрама о любовном треугольнике и хрупкости семейного счастья. Действие сериала разворачивается на фоне конфликта между родителями, которые состоят в комитете мам и пап учеников одного класса. Главной героине молодой учительнице русского языка и литературы Вере Субботиной пришлось сбежать из Санкт-Петербурга в Москву, где она планировала начать жизнь с чистого листа, устроившись на работу в лицей. Кажется, что вокруг новый коллектив, новые ученики и новые знакомства, но неожиданно выясняется, что одну отвязную девочку-подростка Субботина уже знает.

Девочки не сдаются, 2018

Количество серий: 20
Кадр из сериала "Девочки не сдаются"
Лирическая комедия о пяти женских судьбах. Бывшая модель, телеведущая, бизнес-леди, обыкновенная студентка и стюардесса — неунывающие подружки, которые понимают друг друга с полуслова и всегда приходят на выручку. Несмотря на то, что эти девушки абсолютно разные по социальному положению и жизненному опыту, каждая мечтает о простом женском счастье — любимом мужчине, семье и детях. Неожиданно их привычное существование нарушают невероятные события, и теперь подругам нужно принимать правильные решения в сложнейших ситуациях, не догадываясь о том, что может произойти завтра.

Не было бы счастья…, 2012-2014

Количество серий: 2 сезона, 8 серий
Кадр из сериала "Не было бы счастья…"
Главная героиня Алена — успешная девушка. Она красива, умна, работает в крупной финансовой компании и живет в гражданском браке с любимым мужчиной Олегом. Алену все устраивает, кроме одного: ее избранник не хочет детей. Однажды ей на пути встречается известный певец Вадим, который начинает за ней ухаживать и обещает оставить свою семью ради их любви. Девушку захватывает самая настоящая страсть, она даже изменяет Олегу. Самый главный вопрос, который теперь мучает героиню: стоит ли ей бросить все и уехать жить с Вадимом в приморский город к его родителям или же остаться с Олегом и размеренно жить без детей…
Комментарии1
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