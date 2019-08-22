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В Британии снимут сериал о «русском шпионе» Путине 

Рамблер 22 августа 2019
Фото: depositphotos.com
Британский канал Channel 4 выпустит трехсерийный документальный фильм о Владимире Путине. Проект получил название "Путин: история русского шпиона".
По мнению продюсера картины Джеймса Рогана, каждому из нас необходимо понимать Путина, чтобы иметь представление о ситуации, происходящей в мире. Роган отмечает, что российский президент, возможно, один из самых значимых политиков 21 века, который имеет огромное влияние. Именно поэтому его фигура крайне интересна.
Создатели сериала планируют охватить как можно большую часть биографии Путина: от его молодости до службы в КГР СССР и работы премьер-министром.
Рассказывая о проекте, Джеймс Роган отдельно отметил:
«В нашем фильме мы попробуем разобраться в том, как бывший шпион преобразил политику, и как это повлияло на мир».
Сериалы , Владимир Путин , Джеймс Роган
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