В культовом эпизоде сериала «Друзья» нашли ошибку

Сценаристы культового сериала "Друзья" допустили ошибку. Об этом рассказал морской биолог Курт Браун.

Так, оказалось, что серьезная ошибка была в словах, которые однажды сказала героиня Лизы Кудроу Фиби.

"Это общеизвестный факт, что лобстеры влюбляются и остаются в браке на всю жизнь", — сказала тогда Фиби.

Только вот ученый пояснил, что это не так.

"Лобстеры не моногамны и не ищут партнеров на всю жизнь. Самцы этих ракообразных спариваются с несколькими самками. Их "отношения" могут длиться от нескольких дней до недель, но не раз и навсегда", — объяснил Браун.

Кстати, с той фразы героини Лизы Кудроу началась целая "теория Лобстеров", которую так любили фанаты.

Интересно, что "теория" началась во втором сезоне сериала, а именно, в 14 эпизоде, который вышел в 1996 году, и был признан лучшим за всю историю "Друзей".