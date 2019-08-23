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В культовом эпизоде сериала «Друзья» нашли ошибку 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала «Друзья»
Сценаристы культового сериала "Друзья" допустили ошибку. Об этом рассказал морской биолог Курт Браун.
Так, оказалось, что серьезная ошибка была в словах, которые однажды сказала героиня Лизы Кудроу Фиби.
"Это общеизвестный факт, что лобстеры влюбляются и остаются в браке на всю жизнь", — сказала тогда Фиби.
Только вот ученый пояснил, что это не так.
"Лобстеры не моногамны и не ищут партнеров на всю жизнь. Самцы этих ракообразных спариваются с несколькими самками. Их "отношения" могут длиться от нескольких дней до недель, но не раз и навсегда", — объяснил Браун.
Кстати, с той фразы героини Лизы Кудроу началась целая "теория Лобстеров", которую так любили фанаты.
Интересно, что "теория" началась во втором сезоне сериала, а именно, в 14 эпизоде, который вышел в 1996 году, и был признан лучшим за всю историю "Друзей".
Сериалы , Друзья , Лиза Кудроу
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