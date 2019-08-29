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Зачем снимали сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, как создавался легендарный сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи». Первая серия вышла в 1971 году, и главные герои тут же стали любимцами публики. Идею для сериала подал тогдашний министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков, который решил, что советский милиционер должен выглядеть как обычный человек и стать ближе к обычным людям. В итоге получилась замечательная долгоиграющая сага, которая пришлась по вкусу телезрителям. Ролик рассказывает об исполнителях главных ролей и их жизнях.
Сериалы , Актеры , Видео
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