Смотрите видео и узнайте, как создавался легендарный сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи». Первая серия вышла в 1971 году, и главные герои тут же стали любимцами публики. Идею для сериала подал тогдашний министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков, который решил, что советский милиционер должен выглядеть как обычный человек и стать ближе к обычным людям. В итоге получилась замечательная долгоиграющая сага, которая пришлась по вкусу телезрителям. Ролик рассказывает об исполнителях главных ролей и их жизнях.
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Зачем снимали сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
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