Сериалы, получившие больше всего наград в истории кинематографа

Некоторые сериалы в наши дни не уступают по многим параметрам полноценным художественным фильмам. Да и по количеству наград порой дадут фору даже некоторым оскароносным картинам.

“Доктор Хаус”

Кадр из сериала «Доктор Хаус»

Номинирован 131, получал награду 54 раза

Гениальный врач Грегори Хаус не слишком нежен с больными, жесткий, порой даже бесчеловечный, он предпочитает разгадывать медицинские загадки, а не проводить время в задушевных беседах с пациентами. При этом обладает нетипичным умом и невероятным инстинктом, которые помогают ему спасать человеческие жизни.

“Теория большого взрыва”

Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Номинирован 219 раз, получал награду 66 раз

Шелдон и Леонард настоящие гении, разбирающиеся в устройстве Вселенной, но совершенно не умеющие общаться с людьми. Особенно с женщинами. Но их размеренная жизнь начинает меняться, когда в ней появляется красавица Пенни.

“Друзья”

Номинирован 211 раз, получал награду 68 раз

Любимые миллионами зрителей всего мира истории шести друзей, которые попадают в забавные ситуации, вместе проводят время, противостоят реальности, меняются и влюбляются. Настоящая жизнь. Наверно, именно поэтому сериал был и остается популярным у зрителей.

“Шерлок”

Кадр из сериала «Шерлок»

Номинирован 154 раза, получал награду 84 раза

Современная интерпретация знаменитого романа Конан Дойла о приключениях гениального сыщика Холмса и его напарника Ватсона. Запутанные сюжеты и гениальные пути решения проблем обеспечили сериал невероятным количеством фанатов. А Бенедикт Камбербэтч Мартин Фримен стали одними из лучших исполнителей ролей знаменитых литературных персонажей.

“Во все тяжкие”

Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Номинирован 225 раз, получал награду 146 раз

Учитель химии Уолтер Уайт, узнав, что болен раком, решает заняться изготовлением метамфетамина. К делу он привлек бывшего ученика Джесси Пинкмана, вместе с которым он начинает производить и продавать запрещенные препараты, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.

“Игра престолов”

Кадр из сериала «Игра престолов»

Номинирован 435 раз, получал награду 253 раза

Этот сериал назван главным сериалом десятилетия. Невероятно зрелищный, с масштабными съемками, уникальными костюмами и непредсказуемым сюжетом он на протяжении 8 сезонов заставлял поклонников по всему миру жадно дожидаться выхода каждой новой серии. Количество премий — вполне заслуженное. Правда, по мнению многих фанатов, конец сериала создатели просто «слили».