Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Одесса
Одесса
Ромком
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Аладдин
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Битва
Битва
Драма
Купить билет
Я иду искать
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Игра Ганнибала
Игра Ганнибала
Боевик, Триллер
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Трудности выживания
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Жара
Жара
Комедия
Купить билет
Король Лев
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Эбигейл
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Капкан
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Падение ангела
Падение ангела
Боевик
Купить билет
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Купить билет
Команда мечты
Команда мечты
Приключение, Комедия, Мелодрама
Купить билет
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Работа без авторства
Работа без авторства
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет

Сериалы, получившие больше всего наград в истории кинематографа 

Рамблер 23 часа назад
Сериалы, получившие больше всего наград
Фото: Рамблер
Некоторые сериалы в наши дни не уступают по многим параметрам полноценным художественным фильмам. Да и по количеству наград порой дадут фору даже некоторым оскароносным картинам.

“Доктор Хаус”

Кадр из сериала «Доктор Хаус»
Номинирован 131, получал награду 54 раза
Гениальный врач Грегори Хаус не слишком нежен с больными, жесткий, порой даже бесчеловечный, он предпочитает разгадывать медицинские загадки, а не проводить время в задушевных беседах с пациентами. При этом обладает нетипичным умом и невероятным инстинктом, которые помогают ему спасать человеческие жизни.

“Теория большого взрыва”

Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
Номинирован 219 раз, получал награду 66 раз
Шелдон и Леонард настоящие гении, разбирающиеся в устройстве Вселенной, но совершенно не умеющие общаться с людьми. Особенно с женщинами. Но их размеренная жизнь начинает меняться, когда в ней появляется красавица Пенни.

“Друзья”

Кадр из сериала "Друзья"
Номинирован 211 раз, получал награду 68 раз
Любимые миллионами зрителей всего мира истории шести друзей, которые попадают в забавные ситуации, вместе проводят время, противостоят реальности, меняются и влюбляются. Настоящая жизнь. Наверно, именно поэтому сериал был и остается популярным у зрителей.

“Шерлок”

Кадр из сериала «Шерлок»
Номинирован 154 раза, получал награду 84 раза
Современная интерпретация знаменитого романа Конан Дойла о приключениях гениального сыщика Холмса и его напарника Ватсона. Запутанные сюжеты и гениальные пути решения проблем обеспечили сериал невероятным количеством фанатов. А Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен стали одними из лучших исполнителей ролей знаменитых литературных персонажей.

“Во все тяжкие”

Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Номинирован 225 раз, получал награду 146 раз
Учитель химии Уолтер Уайт, узнав, что болен раком, решает заняться изготовлением метамфетамина. К делу он привлек бывшего ученика Джесси Пинкмана, вместе с которым он начинает производить и продавать запрещенные препараты, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.

“Игра престолов”

Кадр из сериала «Игра престолов»
Номинирован 435 раз, получал награду 253 раза
Этот сериал назван главным сериалом десятилетия. Невероятно зрелищный, с масштабными съемками, уникальными костюмами и непредсказуемым сюжетом он на протяжении 8 сезонов заставлял поклонников по всему миру жадно дожидаться выхода каждой новой серии. Количество премий — вполне заслуженное. Правда, по мнению многих фанатов, конец сериала создатели просто «слили».
Комментарии
Сериалы , Теория большого взрыва , Доктор Хаус , Друзья , Во все тяжкие , Игра престолов , Мартин Фримен , Бенедикт Камбербэтч , Грегори Хаус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть звезды КВН Алексея Лютикова
Жизнь и смерть звезды КВН Алексея Лютикова
Как снимали «Цыганку»
Как снимали «Цыганку»
Советские актрисы, сбежавшие из союза
Советские актрисы, сбежавшие из союза38
«Придурковатая фантазия»: американцы про «Морозко»
«Придурковатая фантазия»: американцы про «Морозко»76
Что стало с ведущими программы «Принцип домино»
Что стало с ведущими программы «Принцип домино»
Видео
Какая реклама стала самой дорогой в мире
03:01
Какая реклама стала самой дорогой в мире
ТВ
Нейросеть поместила в «Матрицу» Уилла Смита
02:36
Нейросеть поместила в «Матрицу» Уилла Смита
Актеры
Как бодибилдер Невский оказался в Голливуде
01:00
Как бодибилдер Невский оказался в Голливуде
Актеры
Кто больше зарабатывает: Бузова или Бородина
00:59
Кто больше зарабатывает: Бузова или Бородина
ТВ
Что стало с ведущей передачи «Слабое звено»
01:14
Что стало с ведущей передачи «Слабое звено»
ТВ
«Мне нравятся умные»: что стало с подростками из рекламы
00:28
«Мне нравятся умные»: что стало с подростками из рекламы
ТВ
Почему «Мистер Икс» снялся в кино только один раз
03:04
Почему «Мистер Икс» снялся в кино только один раз
Актеры Фильмы
«Маша и Медведь» уехали в Великобританию
00:41
«Маша и Медведь» уехали в Великобританию
Фильмы
Когда Зинаида Кириенко призналась в любви Герасимову
26:12
Когда Зинаида Кириенко призналась в любви Герасимову
Актеры
Какие сюрпризы приготовил «Джокер»
05:47
Какие сюрпризы приготовил «Джокер»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение