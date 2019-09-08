Как Дроздова заменила Нагиева в культовом сериале

«Бандитский Петербург» стал ярким явлением телеэфира 2000 годов. Криминальная драма является экранизацией романов Андрея Константинова — это псевдоним репортера Андрея Баконина. Несмотря на художественный вымысел, зрители узнавали в героях и событиях сериала отголоски реальных уголовных дел.
Сначала «Бандитский Петербург» собирался снимать режиссер Валерий Огородников, но из-за отсутствия спонсоров съемки так и не начались. Позже права приобрел Владимир Бортко, ставший автором двух первый частей сериала, которые поклонники до сих пор считают классическими. Чтобы снизить затраты, сериал снимали на дешевую видеопленку, из-за чего качество изображения было посредственным. Артисты также снимались за минимальные гонорары. Например, Дмитрий Певцов получил 300 долларов, и при этом был одним из самых дорогих актеров кастинга.
Главную роль, журналиста Андрея Обнорского, сыграл Александр Домогаров, причем на его кандидатуре настоял автор романов. Бортко же видел в этой роли Дмитрия Нагиева. В итоге режиссер и писатель заключили сделку. Бортко взял в проект Домогарова в обмен на утверждение Ольги Дроздовой в роли Кати. Константинов считал, актриса не слишком соответствует образу роковой и опасной Кати. И у Антибиотика, сыгранного Львом Борисовым, и у Барона в исполнении Кирилла Лаврова, и у Гургена были реальные прототипы в криминальном мире. В образе Барона видят вора в законе Юрия Алексеева, специалиста по антиквариату, а в образе Гургена — Отари Квантришвили.
Кстати, Антибиотика мог сыграть Михаил Ульянов, а Барона — Олег Ефремов, но подвело самочувствие. Кирилл Лавров получил за свою роль 500 долларов.
Заглавной песней сериала стал «Город, которого нет» Игоря Корнелюка, который мгновенно разошелся на рингтоны для мобильников. При этом Бортко специально попросил композитора сочинить лирическую композицию, казалось бы далекую от остросюжетной драмы. И расчет оказался верным. Песня стала неофициальным гимном Петербурга.