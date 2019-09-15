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С кого списаны герои «Бандитского Петербурга» 

Рамблер 2 часа назад
С кого списаны герои «Бандитского Петербурга»
Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
События и персонажи культового сериала «Бандитский Петербург» отличаются правдоподобностью и во многом напоминают реальные криминальные истории Петербурга конца 90-х годов. Зрители настолько поверили в сценарий преступного сериала, что искали героев на улицах и в сводках новостей.
«Очень много из того, о чем мы рассказали в фильме, нашло самое неожиданное подтверждение в действительности. Ведь я старался написать на какую-то сказочку, а в обобщенной художественной форме дать представление о том, как мы живем. Вообще, почти все образы в фильме собирательные…», — рассказывал автор сценария к сериалу, журналист Андрей Константинов.
Но только вот в сериале и правда были яркие герои, которых списали с реальных людей.
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
В частности, главный персонаж сериала журналист Серегин (Обнорский) подозрительно напоминает самого Константинова. Оказалось, сценарист списал главного героя Серегина с самого себя: он также окончил Восточный факультет Ленинградского университета, работал в горячих точках в Ливии и Южном Йемене, а затем вернулся в Россию и ушел в криминальную журналистику.
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
У яркого персонажа Юрки-Барона был не менее яркий реальный прототип — вор в законе по кличке «Горбатый». Он на самом деле, умирая в тюрьме, давал сценаристу Константинову интервью, которое перекликается с тем, что зритель видел в сериале. Горбатый также, как и Барон, хорошо знал антиквариат, но не хотел, чтобы предметы искусства вывозились за рубеж.
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Зрители хорошо запомнили и героя по кличке «Антибиотик», который считался криминальным королем Петербурга. Прототипом Антибиотика был Владимир Кумарин, лидер так называемой Тамбовской организованной преступной группировки. По информации СМИ, актер, сыгравший Антибиотика в сериале, лично встречался с Кумариным.
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Комментарии
Сериалы , Андрей Константинов , Владимир Кумарин
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