С кого списаны герои «Бандитского Петербурга»

События и персонажи культового сериала «Бандитский Петербург» отличаются правдоподобностью и во многом напоминают реальные криминальные истории Петербурга конца 90-х годов. Зрители настолько поверили в сценарий преступного сериала, что искали героев на улицах и в сводках новостей.

«Очень много из того, о чем мы рассказали в фильме, нашло самое неожиданное подтверждение в действительности. Ведь я старался написать на какую-то сказочку, а в обобщенной художественной форме дать представление о том, как мы живем. Вообще, почти все образы в фильме собирательные…», — рассказывал автор сценария к сериалу, журналист Андрей Константинов.

Но только вот в сериале и правда были яркие герои, которых списали с реальных людей.

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

В частности, главный персонаж сериала журналист Серегин (Обнорский) подозрительно напоминает самого Константинова. Оказалось, сценарист списал главного героя Серегина с самого себя: он также окончил Восточный факультет Ленинградского университета, работал в горячих точках в Ливии и Южном Йемене, а затем вернулся в Россию и ушел в криминальную журналистику.

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

У яркого персонажа Юрки-Барона был не менее яркий реальный прототип — вор в законе по кличке «Горбатый». Он на самом деле, умирая в тюрьме, давал сценаристу Константинову интервью, которое перекликается с тем, что зритель видел в сериале. Горбатый также, как и Барон, хорошо знал антиквариат, но не хотел, чтобы предметы искусства вывозились за рубеж.

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»