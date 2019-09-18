Amazon снимет сериал по «Властелину колец»

Компания Amazon снимет в Новой Зеландии сериал по трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

Предварительное производство уже началось, съемки стартуют в городе Окленд в ближайшие несколько месяцев.

По мнению продюсеров картины Джона Пэйна и Патрика Маккейна выбранное место идеально подходит для того, чтобы воссоздать красоту Средиземья на экране.

Остальные детали Amazon пока не разглашает. Все еще неизвестно, каким будет бюджет сериала, сколько снимут сезонов, и когда его увидят телезрители. Известно лишь, что создатели шоу попробуют внедрить новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству кольца".