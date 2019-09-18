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Существует ли проклятие сериала «Моя прекрасная няня» 

Рамблер 14 часов назад
Слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк подтвердились. Красавица-актриса, сыгравшая харизматичную Вику в популярном сериале «Моя прекрасная няня» борется со страшным недугом. Врачи сейчас пытаются спасти звезду, которой, по данным СМИ, диагностировали последнюю стадию рака мозга.
Известие повергло в шок многочисленных фанатов актрисы, коллег и просто тех, кто помнит, как жизнерадостно и ярко Заворотнюк играла в любимом сериале.
Как только стало известно о страшном диагнозе «няни Вики», в Сети начались шумные обсуждения. Многие посчитали, что сериал и вовсе проклят. Все дело в том, что актрисы, связанные с «Моей прекрасной няней», скоропостижно умирают.
Действительно, Любовь Полищук, которая в сериале талантливо сыграла яркую маму няни Вики, скончалась еще в 2006 году от саркомы позвоночника. Ее героиню обожали телезрители, но спасти звезду от тяжелого недуга так и не удалось.
Летом 2019-го скончалась и Александра Назарова, сыгравшая в сериале бабу Надю. Женщина умерла от полиорганной недостаточности, возникшей в результате тяжелого заболевания легких.
При этом в июне 2015 года от рака головного мозга умерла и Жанна Фриске, которая тоже была связана с сериалом. Оказывается, Жанна претендовала на главную роль в «Моей прекрасной няне», но возможность сыграть няню Вику досталась тогда никому неизвестной Заворотнюк.
Такие странные совпадения привели пользователей Сети к мысли, что сериал проклят, а женщин, блиставших в сценах «Моей прекрасной няни» поражают тяжелейшие болезни.
@solntcev
«Какой-то кошмар происходит, мне думается, что это како -то просто проклятие сериала "Моя прекрасная няня". Сначала умерла Полищук, потом Назарова, теперь беда пришла к Заворотнюк. Хочется просто молиться за Настю и пожелать здоровья и осторожности всем остальным актёрам этого ситкома…», — написал шоумен Гоген Солнцев в своем Instagram.
О проклятии сериала спросили ясновидящую Фатиму Хадуеву, финалистку шоу «Битва экстрасенсов». Женщина считает, что проклятия, убивающего звезд ситкома, не существует.
«Заворотнюк уже бы лет 10-15 назад, когда сериал только выходил, заболела», — уверена Хадуева.
Комментарии8
Сериалы , Видео , Александра Назарова , Фатима Хадуева , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Любовь Полищук , Гоген Солнцев
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