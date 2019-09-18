Существует ли проклятие сериала «Моя прекрасная няня»

Слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк подтвердились. Красавица-актриса, сыгравшая харизматичную Вику в популярном сериале «Моя прекрасная няня» борется со страшным недугом. Врачи сейчас пытаются спасти звезду, которой, по данным СМИ, диагностировали последнюю стадию рака мозга.

Известие повергло в шок многочисленных фанатов актрисы, коллег и просто тех, кто помнит, как жизнерадостно и ярко Заворотнюк играла в любимом сериале.

Как только стало известно о страшном диагнозе «няни Вики», в Сети начались шумные обсуждения. Многие посчитали, что сериал и вовсе проклят. Все дело в том, что актрисы, связанные с «Моей прекрасной няней», скоропостижно умирают.

Действительно, Любовь Полищук , которая в сериале талантливо сыграла яркую маму няни Вики, скончалась еще в 2006 году от саркомы позвоночника. Ее героиню обожали телезрители, но спасти звезду от тяжелого недуга так и не удалось.

Летом 2019-го скончалась и Александра Назарова , сыгравшая в сериале бабу Надю. Женщина умерла от полиорганной недостаточности, возникшей в результате тяжелого заболевания легких.

При этом в июне 2015 года от рака головного мозга умерла и Жанна Фриске , которая тоже была связана с сериалом. Оказывается, Жанна претендовала на главную роль в «Моей прекрасной няне», но возможность сыграть няню Вику досталась тогда никому неизвестной Заворотнюк.

Такие странные совпадения привели пользователей Сети к мысли, что сериал проклят, а женщин, блиставших в сценах «Моей прекрасной няни» поражают тяжелейшие болезни.

@solntcev

«Какой-то кошмар происходит, мне думается, что это како -то просто проклятие сериала "Моя прекрасная няня". Сначала умерла Полищук, потом Назарова, теперь беда пришла к Заворотнюк. Хочется просто молиться за Настю и пожелать здоровья и осторожности всем остальным актёрам этого ситкома…», — написал шоумен Гоген Солнцев в своем Instagram.

О проклятии сериала спросили ясновидящую Фатиму Хадуеву , финалистку шоу «Битва экстрасенсов». Женщина считает, что проклятия, убивающего звезд ситкома, не существует.