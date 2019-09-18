Самые дорогостоящие сериалы всех времен

Вы знали, что зарплаты сериала «Игры престолов» за время существования проекта выросли в три раза? А то, что «Карточный домик» изначально стоил 4,5 миллионов за эпизод? Публикуем интересные факты о любимых проектах!

«Корона»

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "КОРОНА"

По версии журнала Entertainment Weekly, сериал «Корона» в 2017 стал самым дорогостоящим телепроектом в Англии. Он был запущен в 2016-м и был таким успешным, что его продлили на 2 сезона: последний вышел в 2018-м. Первый, к слову, обошелся в 156 000 миллионов долларов.

«Друзья»

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ДРУЗЬЯ"

Кортни Кокс, Всеми любимый американский комедийный сериал с лучшими актерами — Дженнифер Энистон Мэттью Перри и другими. Во время съемок десятого сезона в 2004 году каждый главный герой получил гонорар в миллион долларов. Начинали, кстати, с 20 000$!

«Игра престолов»

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ИГРА ПРЕСТОЛОВ"

«Скорая помощь»

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"

Сериал выходил в течение 15 лет: с 1994 года по 2009 годы. Он был заказан каналом NBS у WarnerBros. Каждый эпизод стоил от 9 до 13 миллионов. Кстати, а вот плот проекта оказался бюджетным — не было средств на декорации, а снимали в заброшенной больнице Лос-Анджелесе.

«Остаться в живых»

КАДР ИЗ ТЕЛЕПРОЕКТА "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ"

Все помнят историю экипажа, который попал на необитаемый остров? Затраты на съемку связны с расходами на покупку, доставку и оформление лайнера, который не эксплуатировался. Снимали проект на острове Оаху (Гавайи), куда нужно было доставить всю команду. Известно, что один эпизод «Остаться в живых» стоил 4 миллиона долларов, а пилотная серия (22 сентября 2004 год) обошлась во все 14. Но затраты были оправданы: ее посмотрели 19 миллионов человек.