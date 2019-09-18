Звезды «Зачарованных» снова сыграют сестер

Холи Мэри Комбс и Алисса Милано , известные зрителям по сериалу "Зачарованные", снова сыграют сестер. На этот раз актрисы появятся в 16 сезоне "Анатомии страсти".

Однако у Комбс и Милано будут лишь эпизодические роли, поэтому увидеть их можно будет только в одном эпизоде.

В "Анатомии страсти" актрисы сыграют сестер умирающей пациентки. Именно им предстоит решить, поддерживать ли в ней жизнь при помощи системы жизнеобеспечения или нет.

Премьера 16 сезона популярного сериала состоится 26 сентября, а увидеть на экране Комбс и Милано зрители смогут уже 10 октября.