Звезды «Зачарованных» снова сыграют сестер 

Холи Мэри Комбс и Алисса Милано, известные зрителям по сериалу "Зачарованные", снова сыграют сестер. На этот раз актрисы появятся в 16 сезоне "Анатомии страсти".
Однако у Комбс и Милано будут лишь эпизодические роли, поэтому увидеть их можно будет только в одном эпизоде.
В "Анатомии страсти" актрисы сыграют сестер умирающей пациентки. Именно им предстоит решить, поддерживать ли в ней жизнь при помощи системы жизнеобеспечения или нет.
Премьера 16 сезона популярного сериала состоится 26 сентября, а увидеть на экране Комбс и Милано зрители смогут уже 10 октября.