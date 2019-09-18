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Звезды «Зачарованных» снова сыграют сестер 

Рамблер 13 часов назад
Холи Мэри Комбс и Алисса Милано, известные зрителям по сериалу "Зачарованные", снова сыграют сестер. На этот раз актрисы появятся в 16 сезоне "Анатомии страсти".
Однако у Комбс и Милано будут лишь эпизодические роли, поэтому увидеть их можно будет только в одном эпизоде.
В "Анатомии страсти" актрисы сыграют сестер умирающей пациентки. Именно им предстоит решить, поддерживать ли в ней жизнь при помощи системы жизнеобеспечения или нет.
Премьера 16 сезона популярного сериала состоится 26 сентября, а увидеть на экране Комбс и Милано зрители смогут уже 10 октября.
Сериалы , Видео , Анатомия страсти , Зачарованная , Алисса Милано
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