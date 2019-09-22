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Как сложилась жизнь героев «Универа» 

Рамблер 4 часа назад
Как сложилась жизнь героев «Универа»
Фото: КАДР ИЗ СЕРИАЛА "УНИВЕР"
11 лет назад на российском телевидении вышел сериал «Универ». Мы решили вспомнить главных героев и рассказать, что с ними случилось после проекта.

Аллочка (Мария Кожевникова)

@mkozhevnikova
Высокая и стройная блондинка с длинными ногами и большими карими глазами — мы уверены, что вы помните взбалмошную Аллочку-Пипец. В 2011-м году Мария Кожевникова покинула телесериал — девушка стала депутатом. Но и актерскую карьеру не забросила: продолжила съемки в исторических драмах. Также за это время она успела выйти замуж за бизнесмена Евгения Васильева и родила трех детей.

Таня (Валентина Рубцова)

@yalav
Интересный факт: на момент съемок Валентине был 31 год. Но актриса без труда перевоплотилась в девушку Таню, которая не так давно окончила школу. По сюжету Таня — полная противоположность Аллочки: скромная, прилежно учится. Валентина появляется во всех частях сериала вплоть до 2014-го года. Тогда уже параллельно на ТНТ идет ее второй проект — «СашаТаня», где показано, как сложилась жизнь главных героев после «Универа». За это время Таня успела выйти замуж за бизнесмена и актера Артура Мартиросяна и родила ему дочь Софью в 2011-м году.

Саша (Андрей Гайдулян)

@gaydulyan
Сын олигарха, который решил сам «строить» карьеру без папы и всячески отказывался от его помощи: Саша долгое время считался главным героем проекта, вплоть до 2011-го. Как и Валентина, он снимается в «Универе» до 2014-го года, а сегодня продолжает появляться на наших экранах в проекте «СашаТаня». Что важного произошло в личной жизни актера? За это время у него родился сын Федор, затем он успел расстаться с гражданской супругой Риммой (в 2011-м году), начал и закончил отношения с Дианой Очиловой, а потом, в 2016-м году, тайно сочетался браком с новой девушкой Александрой Велескевич. Известно, что актер также перенес рак.

Кузя (Виталий Гогунский)

@gogunskv
Слышишь «Крутяк», «Потеря потерь», «Блин блинский», и перед глазами сразу же возникает образ Кузи из «Универа». Виталий Гогунский появляется в сериале до 2013-го года, после чего решает попробовать себя как певца (у актера прекрасные вокальные данные). Сейчас он изредка появляется в каких-то передачах и больше сконцентрирован на семье: вместе с супругой Ириной Маирко воспитывает дочь Милану.

Майкл (Арарат Кещян)

@araratkeshchyan
Армянин, который приехал из Адлера, навсегда запомнится нам в роли бабника и шутника. Целых 9 лет жизни актер подарил проекту! Затем он снялся в двух частях «Одноклассниц» и начал работу на телевидении: сегодня он ведет несколько шоу на телеканале «Звезда». В 2010-м году расстался со своей супругой Ириной, а в 2013-м женился на владелице свадебного агентства Екатерине: она подарила ему двух дочек — Еву и Диану.
Убийцу советской актрисы так и не нашли
Комментарии
Сериалы , Одноклассницы , Звезда , Звёзды , Андрей Гайдулян , Евгений Васильев , Ирина Маирко , Александра Велескевич , Мария Кожевникова , Виталий Гогунский , Валентина Рубцова , ТК "Звезда"
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