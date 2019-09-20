Google добавил пасхалки к юбилею «Друзей»

22 сентября культовому ситкому "Друзья" исполняется 25 лет. По случаю юбилея Google добавил в поисковик пасхалки — шуточные картинки с секретом.

Для того, чтобы найти пасхалку, нужно ввести в поиске Google имя одного из главных героев. Напомним, ключевых персонажей легендарного сериала звали Рэйчел Грин, Моника и Рос Геллер, Фиби Буффе, Джоуи Триббиани и Чендлер Бинг.

После этого в поисковике под фотографиями героев высветится небольшой символ. В нем и спрятан сюрприз, — после нажатия на него на экране всплывут движущиеся картинки, которые напомнят самые смешные эпизоды сериала.

Так, если нажать на кресло Чендлера, из него выпрыгнут цыпленок и утка. Сделав звук погромче, можно услышать, как они крякают и пищат.