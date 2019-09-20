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Почему «Ну, погоди!» был запрещен в Финляндии 

Рамблер 8 часов назад
Почему «Ну, погоди!» был запрещен в Финляндии
Фото: Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»
Любимый отечественный мультипликационный сериал «Ну, погоди!» вырастил не одно поколение детей. Зрители с интересом наблюдали нескончаемую погоню волка за зайцем, в результате, которой хитрый заяц всегда оставался невредим, а негодяй волк в конце каждой серии рассерженно кричал «Ну, Заяц, погоди!».
Казалось бы, что плохого может быть в культовом комедийном мультсериале? Да вот только не в каждой стране «Ну, погоди!» радужно принимали на экранах. В Финляндии в 80-х годах и вовсе запретили показывать сериал на местных телеканалах.
Все потому, что государственная комиссия посчитала сериал слишком жестоким. Финны были уверены, что заяц на самом деле садист и вредитель, а волк из-за него вынужден страдать. Причем это был не единственный случай, когда сериал обвинили в излишней жестокости.
В 2012 году в России появились слухи о том, чтобы присвоить мультсериалу категорию «18+» и показывать его на телевидении после 23:00. Все из-за «сцен насилия и курения». Это случилось после того, как с 1 сентября 2012 года в силу вступил закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
На обсуждении этого вопроса в ВГТРК высказывались мнения о категоризации мультфильма, однако этого не случилось из-за высокой культурной ценности «Ну, погоди!». Интересно, что в 2014 году мультсериал занял первое место по популярности у россиян.
Убийцу советской актрисы так и не нашли
Комментарии20
Сериалы , Ну, погоди! , ВГТРК
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