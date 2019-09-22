Автор «Друзей» высказалась о перезапуске сериала

22 сентября исполнилось 25 лет одному из самых знаменитых сериалов 90-х годов.

В связи с юбилеем популярного телепроекта один из его сценаристов, Марта Кауффман , рассказала о том, почему сериал любим и будет ли у него продолжение.

По словам Кауффман, есть несколько причин, по которым делать продолжение сериала просто не имеет смысла. Во-первых, из-за того, что сейчас совсем не то время и не те люди.

“Это шоу о том времени в вашей жизни, когда ваши друзья — ваша семья. Сейчас уже не то время”,

— отметила Марта.

По словам сценариста, авторы проекта, конечно, могут собрать на площадке шестерых актеров, но души в сиквеле уже не будет.

Также одной из главных причин отказа от мысли о продолжении «Друзей» является его невероятная популярность у зрителей даже спустя четверть века после выхода в эфир самого первого эпизода (22 сентября 1994 года). За это время популярность сериала не упала, а значит, и «реанимировать» его просто незачем.