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Автор «Друзей» высказалась о перезапуске сериала 

Рамблер 6 часов назад
Автор «Друзей» высказалась о перезапуске сериала
Фото: Кадр из сериала "Друзья"
22 сентября исполнилось 25 лет одному из самых знаменитых сериалов 90-х годов.
В связи с юбилеем популярного телепроекта один из его сценаристов, Марта Кауффман, рассказала о том, почему сериал любим и будет ли у него продолжение.
По словам Кауффман, есть несколько причин, по которым делать продолжение сериала просто не имеет смысла. Во-первых, из-за того, что сейчас совсем не то время и не те люди.
“Это шоу о том времени в вашей жизни, когда ваши друзья — ваша семья. Сейчас уже не то время”,
— отметила Марта.
По словам сценариста, авторы проекта, конечно, могут собрать на площадке шестерых актеров, но души в сиквеле уже не будет.
Также одной из главных причин отказа от мысли о продолжении «Друзей» является его невероятная популярность у зрителей даже спустя четверть века после выхода в эфир самого первого эпизода (22 сентября 1994 года). За это время популярность сериала не упала, а значит, и «реанимировать» его просто незачем.
Убийцу советской актрисы так и не нашли
Комментарии1
Сериалы , Друзья , Марта Кауффман
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