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Самые провальные российские сериалы 2019 года 

Рамблер 3 часа назад
Самые провальные российские сериалы 2019 года
Фото: Кадр из сериала "Секта"
Возможно, большое российское кино и эволюционирует, но очень медленно. В сфере телепроектов дела обстоят совсем по-другому. Большинство из них оказываются провальными. Чаще всего на них уходит больше всего денег, так как заведомо плохие проекты стараются рекламировать как можно заманчивее

«Секта»

В этом году ТНТ выпустил сериал со Светланой Ходченковой в главной роли. Создатели так подогрели интерес к проекту с загадочным названием, что большинство зрителей ждали тот день, когда смогут увидеть в необычном для неё амплуа. В итоге всех ждало разочарование. Сюжет сериала оказался совсем классическим для проекта с таким названием, Ходченкова сыграла в нем слабо. Ни зрители, ни критики не оценили попытку режиссеров.

«Туристическая полиция»

Телеканал «Пятница» во все свои проекты старается привлекать наиболее звездных персонажей. Так, продюсеры никак не могут отпустить Анастасию Ивлееву и предлагают ей участвовать в новых шоу. Одним из них стал сериал «Туристическая полиция» с Ивлеевой в главной роли. Шутки ниже пояса, отсутствие актерской игры и совершенно нелогичный сюжет — все, что можно сказать про этот сериал. К тому же, актерский состав подобран не очень хорошо. Толи весь бюджет ушёл на Ивлееву, толи нормальные актеры отказались сниматься.

"90-е. Весело и громко"

После успеха сериала про 80-е СТС решил повторить проект, но уже в другом временном промежутке. Однако новое шоу значительно проиграло своему предшественнику. Зрители уверены, что в плане сюжета и юмора сериал сильно отстает. Кроме того атмосфера того времени показана очень дешево и наполнена гротескными стереотипами.
Как сложилась жизнь «сержанта Синичкиной»
Комментарии1
Сериалы , Пятница , Анастасия Ивлеева
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