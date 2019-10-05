Три причины посмотреть «Почему женщины убивают»

3 веских причины посмотреть «Почему женщины убивают»

Новый сериал «Почему женщины убивают» завоевал внимание аудитории, едва стартовав. Рейтинг IMDB 7,9, а количество положительных отзывов от зрителей растет изо дня в день. Вы еще его не посмотрели? Стоит это исправить, ведь финальная серия первого сезона уже не за горами, а уже сегодня зрители могут посмотреть 8 эпизодов 1 сезона. Всего же нас ждет 10 серий, последняя выйдет на экраны в России 18 октября.

И вот вам три причины, чтобы обязательно посмотреть этот сериал.

Сюжет, который невозможно предугадать до последней серии

Задорная и несмотря на пугающее название, совсем не печальная, а скорее увлекательная история трех женщин разных поколений, которую поочередно рассказывают все участники событий. Исход, тем не менее, с каждым эпизодом предугадать все сложнее — это ли не радость для глаз и ума искушенного зрителя?

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

В первой серии зрителю дают намеки, из которых от делает выводы, что же его ждет и о чем пойдет речь. Но от эпизода к эпизоду сюжет обрастает новыми подробностями и чем же кончится история любопытный зритель не предскажет до самого конца. Отдельно стоит отметить, что сюжет не отличается пущей витиеватостью, поэтому смотреть сериал легко и приятно.

Мощный актерский состав

Автор "Отчаянных домохозяек" и "Коварных горничных" собрал прекрасный актерский состав на роль своих героинь.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

Стильная картинка

Прекрасно передан дух каждой из эпох, отличная операторская работа и сочные краски прямо у вас в кадре. Все еще не начали просмотр? Бегом исправлять.