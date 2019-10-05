Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Богемская рапсодия
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Аладдин
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Герой
Герой
Боевик, Триллер
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
К звёздам
К звёздам
Триллер, Фантастика
Купить билет
Щегол
Щегол
Драма
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Стриптизерши
Стриптизерши
Комедия, Криминальный
Купить билет
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Одесса
Одесса
Ромком
Купить билет
После свадьбы
После свадьбы
Драма
Купить билет
Побег из джунглей
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Рэмбо: Последняя кровь
Рэмбо: Последняя кровь
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Король Лев
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Yesterday
Yesterday
Фэнтези, Комедия, Музыкальный
Купить билет
Связанные миры
Связанные миры
Мультфильм, Мелодрама
Купить билет
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Купить билет
Сестрёнка
Сестрёнка
Драма, Военный
Купить билет
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
Биография
Купить билет

3 веских причины посмотреть «Почему женщины убивают» 

Рамблер 8 часов назад
Три причины посмотреть «Почему женщины убивают»
Фото: Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
Новый сериал «Почему женщины убивают» завоевал внимание аудитории, едва стартовав. Рейтинг IMDB 7,9, а количество положительных отзывов от зрителей растет изо дня в день. Вы еще его не посмотрели? Стоит это исправить, ведь финальная серия первого сезона уже не за горами, а уже сегодня зрители могут посмотреть 8 эпизодов 1 сезона. Всего же нас ждет 10 серий, последняя выйдет на экраны в России 18 октября.
И вот вам три причины, чтобы обязательно посмотреть этот сериал.

Сюжет, который невозможно предугадать до последней серии

Задорная и несмотря на пугающее название, совсем не печальная, а скорее увлекательная история трех женщин разных поколений, которую поочередно рассказывают все участники событий. Исход, тем не менее, с каждым эпизодом предугадать все сложнее — это ли не радость для глаз и ума искушенного зрителя?
Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
В первой серии зрителю дают намеки, из которых от делает выводы, что же его ждет и о чем пойдет речь. Но от эпизода к эпизоду сюжет обрастает новыми подробностями и чем же кончится история любопытный зритель не предскажет до самого конца. Отдельно стоит отметить, что сюжет не отличается пущей витиеватостью, поэтому смотреть сериал легко и приятно.

Мощный актерский состав

Автор "Отчаянных домохозяек" и "Коварных горничных" собрал прекрасный актерский состав на роль своих героинь.
Примерную жену и вечно хлопочущую по хозяйству умницу из шестидесятых сыграла Джиннифер Гудвин, известная по ролям в "Однажды в сказке", "Сумеречная зона" и другим.
Стильная светская львица из восьмидесятых — Люси Лью, известная голливудская актриса ("Убить Билла", "Баллистика", "Счастливое число Слевина" и другие фильмы).
Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
Прямолинейная феминистка и борец за права прямиком из 2019 года — в исполнении Кирби Хауэлл-Баптист ("Обитель лжи", "Одиноки вместе", "Убивая Еву" и другие работы).

Стильная картинка

Прекрасно передан дух каждой из эпох, отличная операторская работа и сочные краски прямо у вас в кадре. Все еще не начали просмотр? Бегом исправлять.
Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
Как сложилась жизнь «сержанта Синичкиной»
Комментарии
Сериалы , Счастливое число Слевина , Сумеречная зона , Коварные горничные , Однажды в сказке , Убить Билла , Отчаянная домохозяйка , Убивая Еву , Отчаянные домохозяйки , Одиноки вместе , Джиннифер Гудвин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые провальные российские сериалы 2019 года
Самые провальные российские сериалы 2019 года1
Любимец женщин, пират и настоящий мужчина
Любимец женщин, пират и настоящий мужчина
7 комедий для плохой погоды
7 комедий для плохой погоды
Актеры из популярных ужасов без грима и масок
Актеры из популярных ужасов без грима и масок
Назван победитель шоу «Голос.60+»
Назван победитель шоу «Голос.60+»
Видео
Сын Шварценеггера стал российским офицером МВД
00:59
Сын Шварценеггера стал российским офицером МВД
Актеры
Вин Дизель примирился со Скалой
02:20
Вин Дизель примирился со Скалой
Фильмы
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей
02:19
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей
Фильмы
Советский фильм, родившийся из песни
26:05
Советский фильм, родившийся из песни
Фильмы
Как Роман Карцев стал любимцем женщин
03:19
Как Роман Карцев стал любимцем женщин
Актеры
Как звезда «Курьера» пережил перестройку
03:42
Как звезда «Курьера» пережил перестройку
Актеры
Куда пропал актер фильма «В бой идут одни старики»
04:31
Куда пропал актер фильма «В бой идут одни старики»
Актеры
Забытая красавица советского кино
03:29
Забытая красавица советского кино
Актеры
Как снимают фильмы «на основе реальных событий»
44:05
Как снимают фильмы «на основе реальных событий»
Фильмы
Знаменитые голливудские левши
10:42
Знаменитые голливудские левши
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение