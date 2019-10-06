Сериалы, которые сильно затянулись

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И сериалам из списка ниже тоже следовало бы!

Рассказ служанки

Это сериал про религиозную республику Галаад, где только одна из ста женщин может иметь детей. Порядки здесь жестокие. В списке привилегированных — офицеры и их жены. Чтобы продолжать свой род, они нанимают служанку (суррогатную мать), которая способна к деторождению. Вся история строится вокруг служанки Джун Осборн. Сериал стоило бы закончить уже после второго сезона, поскольку повествование стало слишком медлительным и затянутым, а главный персонаж не получил логического развития.

Черное зеркало

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО"

Метафорически название сериала обозначает экран телефона, планшета, ноутбука или телевизора. Это сериал-антология, где новеллы не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни периодом повествования. Тема, которая проходит сквозь каждую серию, — влияние информационных технологий на жизнь человека. Сериал нужно было заканчивать после третьего сезона, когда стриминговый сервис Netflixвыкупил права на телешоу. Многие поклонники разочаровались, поскольку из остросоциальной фантастики сериал превратился в штампованный триллер с главной мыслью о том, что цифровое будущее нас убивает.

Доктор Хаус

В этом сериале мы знакомимся с доктором Грегори Хаусом, гениальным врачом-инфекционистом. Это замкнутый и циничный человек, который особо не любит своих коллег и пациентов, но одержим работой. Герой переживает инфаркт мышцы бедра, после чего вынужден ходить с тростью и жить на обезболивающих. Чтобы спасти жизнь пациентов, он и его коллеги постоянно разгадывают различные медицинские загадки. Сериал следовало бы закончить сразу после 6го сезона, иначе создается ощущение, что у режиссеров и сценаристов закончилась фантазия. Все серии стали однотипными: поступает больной, у которого берут анализы, герои в ходе серии выясняют личные отношения и совсем не думают о пациенте, но в конце на Хауса внезапно находит озарение, и он за пару минут вылечивает больного.

Клиника