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Сериалы, которые сильно затянулись 

Рамблер 41 минуту назад
Сериалы, которые сильно затянулись
Фото: КАДР ИЗ СЕРИАЛА "РАССКАЗ СЛУЖАНКИ"
Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И сериалам из списка ниже тоже следовало бы!

Рассказ служанки

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "РАССКАЗ СЛУЖАНКИ"
Это сериал про религиозную республику Галаад, где только одна из ста женщин может иметь детей. Порядки здесь жестокие. В списке привилегированных — офицеры и их жены. Чтобы продолжать свой род, они нанимают служанку (суррогатную мать), которая способна к деторождению. Вся история строится вокруг служанки Джун Осборн. Сериал стоило бы закончить уже после второго сезона, поскольку повествование стало слишком медлительным и затянутым, а главный персонаж не получил логического развития.

Черное зеркало

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО"
Метафорически название сериала обозначает экран телефона, планшета, ноутбука или телевизора. Это сериал-антология, где новеллы не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни периодом повествования. Тема, которая проходит сквозь каждую серию, — влияние информационных технологий на жизнь человека. Сериал нужно было заканчивать после третьего сезона, когда стриминговый сервис Netflixвыкупил права на телешоу. Многие поклонники разочаровались, поскольку из остросоциальной фантастики сериал превратился в штампованный триллер с главной мыслью о том, что цифровое будущее нас убивает.

Доктор Хаус

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ДОКТОР ХАУС"
В этом сериале мы знакомимся с доктором Грегори Хаусом, гениальным врачом-инфекционистом. Это замкнутый и циничный человек, который особо не любит своих коллег и пациентов, но одержим работой. Герой переживает инфаркт мышцы бедра, после чего вынужден ходить с тростью и жить на обезболивающих. Чтобы спасти жизнь пациентов, он и его коллеги постоянно разгадывают различные медицинские загадки. Сериал следовало бы закончить сразу после 6го сезона, иначе создается ощущение, что у режиссеров и сценаристов закончилась фантазия. Все серии стали однотипными: поступает больной, у которого берут анализы, герои в ходе серии выясняют личные отношения и совсем не думают о пациенте, но в конце на Хауса внезапно находит озарение, и он за пару минут вылечивает больного.

Клиника

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "КЛИНИКА"
Еще один сериал про врачей. Джон Дориан и Кристофер Терк — интерны в клинике «Святое сердце», а самовлюбленный доктор Персиваль Уиллис Кокс — их начальник. Интерны находят свою любовь, решают профессиональные трудности и поднимаются вверх по карьерной лестнице. Все это происходит до восьмого сезона, после которого сериал следовало бы закончить. Многие поклонники были крайне недовольны и расстроены тем, что в 9-м сезоне уже не было такого акцента на главных героях — они и вовсе редко стали появляться в кадре.
Как сложилась жизнь «сержанта Синичкиной»
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Сериалы , Рассказ служанки , Клиника , Доктор Хаус ,