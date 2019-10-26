Кто стоит за созданием культовых сериалов

Как только проект «выстреливает» и становится популярным, всю славу, как правило, получают актеры. Уверены, вы без труда назовете в любое время суток состав «Клиники». А вспомните ли, чей это проект? «Рамблер» называет имена создателей всеми любимых сериалов.

Билл Лоуренс — «Клиника»

@vdoozer

За основу сериала Лоуренс взял жизнь своего друга Джонатана Дориса. Тот учился в Медицинской школе Брауна и стал частным консультантом проекта по медицинскому факт-чекингу. Джей Ди — это, кстати, его зашифрованные инициалы. А «Друзья» «Город хищниц» и «Нижний этаж» — это все тоже не менее успешные проекты Билла.

Билл Прэди и Чак Лорри — «Теория большого взрыва»

Википедия

Реальность и тут сыграла большую роль: Билл Прэди В 80-х был частью компании программистов, которые преуспевали лишь в работе: остальные сферы жизни сильно отставали. Второй создатель — Чак Лорри — прославился не только как сценарист, но и как автор легендарной песен из мультиках о черепашках-ниндзя.

Кстати, «Теория большого взрыва» считается самым длинным ситкомом в истории телевидения.

Дэвид Э. Келли — «Большая маленькая ложь»

Винс Гиллиган — «Во все тяжкие»

Идея сериала «Во все тяжкие» родилась у Винса еще в период работы над «Секретными материалами». Но прежде чем ему удалось осуществить свою идею, он обошел не одну студию: все отказывали, потому что были заняты похожими проектами. А вот руководство АМС оценило историю учителя химии по достоинству! Сегодня «Во все тяжкие» считается одним из лучших сериалов современности.