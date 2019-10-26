Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Комедия, Ужасы
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Урфин Джюс возвращается
Урфин Джюс возвращается
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Алла Пугачева. Тот самый концерт
Алла Пугачева. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Арахисовый Сокол
Арахисовый Сокол
Приключение, Комедия, Драма
Купить билет
Гемини
Гемини
Боевик, Триллер, Фантастика
Купить билет
Сельма в Городе Призраков
Сельма в Городе Призраков
Мультфильм, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Три секунды
Три секунды
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Девушки бывают разные
Девушки бывают разные
Приключение, Комедия
Купить билет
Поменяться местами
Поменяться местами
Фэнтези, Мелодрама, Ромком
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
Мультфильм
Купить билет
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Они
Они
Триллер, Ужасы
Купить билет
Оно-2
Оно-2
Ужасы
Купить билет
Портрет девушки в огне
Портрет девушки в огне
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Тайна печати дракона
Тайна печати дракона
Приключение, Фэнтези
Купить билет

Кто стоит за созданием культовых сериалов 

Рамблер 21 час назад
Кто стоит за созданием культовых сериалов
Фото: КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА"
Как только проект «выстреливает» и становится популярным, всю славу, как правило, получают актеры. Уверены, вы без труда назовете в любое время суток состав «Клиники». А вспомните ли, чей это проект? «Рамблер» называет имена создателей всеми любимых сериалов.

Билл Лоуренс — «Клиника»

@vdoozer
За основу сериала Лоуренс взял жизнь своего друга Джонатана Дориса. Тот учился в Медицинской школе Брауна и стал частным консультантом проекта по медицинскому факт-чекингу. Джей Ди — это, кстати, его зашифрованные инициалы. А «Друзья», «Город хищниц» и «Нижний этаж» — это все тоже не менее успешные проекты Билла.

Билл Прэди и Чак Лорри — «Теория большого взрыва»

Википедия
Реальность и тут сыграла большую роль: Билл Прэди В 80-х был частью компании программистов, которые преуспевали лишь в работе: остальные сферы жизни сильно отставали. Второй создатель — Чак Лорри — прославился не только как сценарист, но и как автор легендарной песен из мультиках о черепашках-ниндзя.
Кстати, «Теория большого взрыва» считается самым длинным ситкомом в истории телевидения.

Дэвид Э. Келли — «Большая маленькая ложь»

В 2014 году актрисы Риз Уизерспун и Николь Кидман купили права на экранизацию одноименной книги Лианы Мориарти. Но создателем сериала считают Дэвид Э. Келли — именно он адаптировал книгу для экрана. Среди его знаменитых и успешных проектов — такие работы, как «Практика», «Тяжелый понедельник» и «Юристы Бостона».

Винс Гиллиган — «Во все тяжкие»

Идея сериала «Во все тяжкие» родилась у Винса еще в период работы над «Секретными материалами». Но прежде чем ему удалось осуществить свою идею, он обошел не одну студию: все отказывали, потому что были заняты похожими проектами. А вот руководство АМС оценило историю учителя химии по достоинству! Сегодня «Во все тяжкие» считается одним из лучших сериалов современности.
Видео дня. Почему Леонид Куравлев стал затворником
Комментарии 
Теги:
Сериалы , Секретные материалы , Город хищниц , Клиника , Теория большого взрыва , Друзья , Во все тяжкие , Большая маленькая ложь , Риз Уизерспун , Николь Кидман , Чак Лорри , Лиана Мориарти , Билл Лоуренс , Винс Гиллиган , Билл Прэди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «Морозко» стал знаковым фильмом в Чехии
Как «Морозко» стал знаковым фильмом в Чехии1
Что не так с советским мультфильмом о Карлсоне
Что не так с советским мультфильмом о Карлсоне11
Новый фильм о Бонде обзавелся необычным злодеем
Новый фильм о Бонде обзавелся необычным злодеем
Актёры «Интердевочки», которых забрала смерть
Актёры «Интердевочки», которых забрала смерть1
Создатели «Чернобыля» приедут в Санкт-Петербург
Создатели «Чернобыля» приедут в Санкт-Петербург
Видео
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
03:20
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
Фильмы
Рудова поскандалила с Малаховым из-за «Рынка шкур»
00:43
Рудова поскандалила с Малаховым из-за «Рынка шкур»
ТВ
«Спас» анонсировал реалити-шоу о жизни в монастыре
00:49
«Спас» анонсировал реалити-шоу о жизни в монастыре
ТВ
Чем сейчас занимается Елена Воробей
00:58
Чем сейчас занимается Елена Воробей
ТВ
Актёры «Интердевочки», которых забрала смерть
02:29
Актёры «Интердевочки», которых забрала смерть
Актеры
Чем на самом деле закончились популярные фильмы
10:45
Чем на самом деле закончились популярные фильмы
Фильмы
Самые пародируемые персонажи кино
09:29
Самые пародируемые персонажи кино
Фильмы
Какой была жизнь Валерия Носика
05:20
Какой была жизнь Валерия Носика
Актеры
Судьба актеров из фильма «Гордость и предубеждение»
11:43
Судьба актеров из фильма «Гордость и предубеждение»
Актеры
Как советский актер-самоучка сыграл десятки ролей
04:34
Как советский актер-самоучка сыграл десятки ролей
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение