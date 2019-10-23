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Почему Александр Петров больше не будет сниматься в «Полицейском с Рублевки» 

Рамблер 2 часа назад
Не секрет, что Александр Петров считается одним из самых востребованных актеров российского кино. И новую волну славы ему принес сериал «Полицейский с Рублевки». После этого его стали приглашать на главные роли в другие большие проекты. И теперь фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» и продолжение сериала пройдут без его участия. «Рамблер» расскажет подробнее, почему так случилось.
2019 год для Александра Петрова в очередной раз стал успешным. В июле в широкий прокат вышел боевик Люка Бессона «Анна», где у него роль второго плана. В сентябре — главная роль в картине «Герой» с Владимиром Машковым и Светланой Ходченковой. И в октябре — экранизация романа Дмитрия Глуховского «Текст» с Кристиной Асмус.
Фанаты актера также ждали, что проведут новогодние праздники за просмотром «Полицейского с Рублевки. Новогоднего беспредела 2» с его участием, но не так давно в интервью Сергею Минаеву Александр Петров сообщил, что отказался от дальнейших съемок:
«Продолжение «Полицейского» будет, но без меня. Так сложилась жизнь. Я хочу идти дальше. Был этап, он был прекрасен. И все эти истории, которые мы снимали, я получал от них огромное удовольствие. Но каждый раз ты должен понимать одну простую вещь: ты не должен стоять на месте, а должен идти куда-то вперед, иначе у тебя не будет «завтра». Я с большой любовью отношусь ко всем. Это решение не только мое, оно достаточно такое совместное. Ну, так бывает. Мне нечего скрывать, я понимаю, что мне надо идти дальше, и эта эпоха в моей жизни закончилась. Я говорю ей спасибо».
Но встретить Новый год в компании Александра Петрова фанаты все же смогут. 1 января 2020 года в прокат выходит фильм Федора Бондарчука «Вторжение» с его участием.
Комментарии1
Сериалы , Видео , Анна , Вторжение , Герой , Владимир Машков , Дмитрий Глуховский , Люк Бессон , Александр Петров , Кристина Асмус , Сергей Минаев , Федор Бондарчук
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