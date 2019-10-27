За что в Эрмитаже невзлюбили «Бандитский Петербург»

Культовый сериал о криминальной жизни Санкт-Петербурга завоевал любовь миллионов зрителей по всей стране. Многие верили, что герои "Петербурга" существовали и в реальной жизни.

Как выяснил "Рамблер", некоторые персонажи и правда имели настоящих прототипов. Так например, главный герой журналист Серегин (Обнорский) имел немало общих черт со сценаристом картины Андреем Константиновым . Он, как и его персонаж, на самом деле работал криминальным журналистом и знал многих авторитетов города лично.

Это позволило сценаристу списать образ "Юрки-Барона" с реального вора в законе по кличке Горбатый. Он на самом деле деле, умирая от болезни в тюремной больнице, согласился на разговор с журналистом. Именно тогда Горбатый поведал Константинову многие тайны криминального Петерурга.

Авторитет рассказал и о странных событиях, которые происходили в тайных запасниках Эрмитажа . В СМИ писали, что многое из его слов затем подтвердилось. Константинов решил отразить это и в сериале, сняв эпизод, из-за которого разразился скандал, а в знаменитом музее сразу же невзлюбили культовый сериал.

По сюжету эпизода, Серегин узнает от авторитета, что после давнего похищения ценной картины в Эрмитаже повесили ее копию. Причем, по сценарию, это была не единственная пооделка в музее.

После выхода эпизода, директор Эрмитажа, зная, что зрители могут поверить сериалу, выступил с опровержением СМИ и обвинил сценаристов в клевете.

Интересно, что завязку сюжета сценарист без сомнения взял из реальной жизни. В 1985 году посетитель музея, как и в сериале, выплеснул на «Данаю» Рембрандта серную кислоту, после чего раритет находился на реставрации еще 12 лет.