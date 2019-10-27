Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Комедия, Ужасы
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Урфин Джюс возвращается
Урфин Джюс возвращается
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Сельма в Городе Призраков
Сельма в Городе Призраков
Мультфильм, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Арахисовый Сокол
Арахисовый Сокол
Приключение, Комедия, Драма
Купить билет
Гемини
Гемини
Боевик, Триллер, Фантастика
Купить билет
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Верность
Верность
Драма
Купить билет
Алла Пугачева. Тот самый концерт
Алла Пугачева. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Девушки бывают разные
Девушки бывают разные
Приключение, Комедия
Купить билет
Дитя погоды
Дитя погоды
Мультфильм, Фэнтези, Драма
Купить билет
Поменяться местами
Поменяться местами
Фэнтези, Мелодрама, Ромком
Купить билет
Три секунды
Три секунды
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Тайна печати дракона
Тайна печати дракона
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Портрет девушки в огне
Портрет девушки в огне
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Оно-2
Оно-2
Ужасы
Купить билет

За что в Эрмитаже невзлюбили «Бандитский Петербург» 

Рамблер 17 часов назад
За что в Эрмитаже невзлюбили «Бандитский Петербург»
Фото: Кадр из сериала "Бандитский Петербург"
Культовый сериал о криминальной жизни Санкт-Петербурга завоевал любовь миллионов зрителей по всей стране. Многие верили, что герои "Петербурга" существовали и в реальной жизни.
Как выяснил "Рамблер", некоторые персонажи и правда имели настоящих прототипов. Так например, главный герой журналист Серегин (Обнорский) имел немало общих черт со сценаристом картины Андреем Константиновым. Он, как и его персонаж, на самом деле работал криминальным журналистом и знал многих авторитетов города лично.
Это позволило сценаристу списать образ "Юрки-Барона" с реального вора в законе по кличке Горбатый. Он на самом деле деле, умирая от болезни в тюремной больнице, согласился на разговор с журналистом. Именно тогда Горбатый поведал Константинову многие тайны криминального Петерурга.
Авторитет рассказал и о странных событиях, которые происходили в тайных запасниках Эрмитажа. В СМИ писали, что многое из его слов затем подтвердилось. Константинов решил отразить это и в сериале, сняв эпизод, из-за которого разразился скандал, а в знаменитом музее сразу же невзлюбили культовый сериал.
По сюжету эпизода, Серегин узнает от авторитета, что после давнего похищения ценной картины в Эрмитаже повесили ее копию. Причем, по сценарию, это была не единственная пооделка в музее.
После выхода эпизода, директор Эрмитажа, зная, что зрители могут поверить сериалу, выступил с опровержением СМИ и обвинил сценаристов в клевете.
Интересно, что завязку сюжета сценарист без сомнения взял из реальной жизни. В 1985 году посетитель музея, как и в сериале, выплеснул на «Данаю» Рембрандта серную кислоту, после чего раритет находился на реставрации еще 12 лет.
Видео дня. Почему Леонид Куравлев стал затворником
Комментарии2 
Теги:
Сериалы , Андрей Константинов , Эрмитаж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарные роли, прославившие советских актеров
Легендарные роли, прославившие советских актеров1
Песню «Тату» исполнили в зарубежной версии «Голоса»
Песню «Тату» исполнили в зарубежной версии «Голоса»3
Как «Морозко» стал знаковым фильмом в Чехии
Как «Морозко» стал знаковым фильмом в Чехии3
Кто стоит за созданием культовых сериалов
Кто стоит за созданием культовых сериалов
Что не так с советским мультфильмом о Карлсоне
Что не так с советским мультфильмом о Карлсоне12
Видео
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
03:20
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
Фильмы
Легендарные роли, прославившие советских актеров
05:46
Легендарные роли, прославившие советских актеров
Актеры
Рудова поскандалила с Малаховым из-за «Рынка шкур»
00:43
Рудова поскандалила с Малаховым из-за «Рынка шкур»
ТВ
«Спас» анонсировал реалити-шоу о жизни в монастыре
00:49
«Спас» анонсировал реалити-шоу о жизни в монастыре
ТВ
Чем сейчас занимается Елена Воробей
00:58
Чем сейчас занимается Елена Воробей
ТВ
Актёры «Интердевочки», которых забрала смерть
02:29
Актёры «Интердевочки», которых забрала смерть
Актеры
Чем на самом деле закончились популярные фильмы
10:45
Чем на самом деле закончились популярные фильмы
Фильмы
Самые пародируемые персонажи кино
09:29
Самые пародируемые персонажи кино
Фильмы
Какой была жизнь Валерия Носика
05:20
Какой была жизнь Валерия Носика
Актеры
Судьба актеров из фильма «Гордость и предубеждение»
11:43
Судьба актеров из фильма «Гордость и предубеждение»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение