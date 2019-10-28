Создатели сериала «Игры престолов» разъярили фанатов признанием

На кинофестивале в Остине (Техас, США) создатели сериала "Игра престолов" откровенно признались фанатам шоу в том, что мало понимали, чем занимаются. Они сообщили, что им была непонятна мотивация главных героев, они не имели представления, как работать с дизайнерами костюмов и вообще снимать подобную сагу. Мужчины сообщили, что в отсутствие ясной картины в головах сценаристов сериала актерам предоставлялась некоторая свобода в трактовке образов. С напрасной откровенностью сценаристы сообщили, что так и не поняли, почему писатель Джордж Мартин выбрал именно их для адаптации своих книг в формат телевизионного шоу.

Бенофф признал, что временами они перегибали палку в съемках сцен насилия — в частности, в изображении сцены поединка поединка Горы и сэра Хью в первом сезоне.

Фанатов шоу признание разъярило. Оно подтвердило их мнение, что работу над проектом Бениоффу и Уайсу доверили напрасно. Некоторые фанаты предположили, что главной причиной этого был тот факт, что оба сценариста — белые мужчины, а вовсе не их профессионализм.

Речь сценаристов транслировал в Twitter пользователь под ником Needle & Pen.

"Они признали, что сделали все возможные ошибки", — процитировал он сценаристов.

Возможно, Бениофф и Уайс имели в виду выглядеть скромными, но в результате фанаты сочли их некомпетентными.