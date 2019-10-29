Названы даты премьеры и релиза «Ведьмака» 

Фанатам озвучили дату премьерного показа сериала "Ведьмак" от Netflix. Об этом сообщил MCM Comic Con в Лондоне.
Организаторы съезда опубликовали в Сети объявление о конкурсе, победители которого получат возможность посетить премьерный показ сериала, который состоится 16 декабря.
Ранее сообщалась, что релиз сериала пройдет 17 декабря, однако сейчас эксперты предположили, что дата может сместиться на 20-е число.
Так как известно, что Netflix обычно выпускает новые проекты по пятницам, а ближайшая пятница после озвученной даты премьеры наступит 20-го декабря.
Ранее "Рамблер" сообщал, как будут выглядеть главные персонажи "Ведьмака".