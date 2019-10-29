Охлобыстин лишил КВНщика главной роли в сериале 

Один из актеров нового сериала "Полярный" на ТНТ рассказал об инциденте, связанном с актером Иваном Охлобыстиным.
Так, актер и КВНщик Жаргал Бадмацыренов из Бурятии претендовал на главную роль в сериале, однако получил возможность сыграть лишь незначительного персонажа гопника Толю. И виноват в этом, звезда "Интернов" Иван Охлобыстин.
"Должен был стать оппонентом Пореченкова и даже съездил на пробы с ним. Но потом, слава богу, Иван Иванович Охлобыстин сказал, что я буду играть другую роль — его подручного", — цитируют СМИ лова молодого актера Бадмацыренова.
Ранее "Рамблер" писал о некрасивых историях на съемках у популярных актеров, в том числе и Охлобыстина.