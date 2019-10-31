Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Комедия, Ужасы
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Урфин Джюс возвращается
Урфин Джюс возвращается
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Дитя погоды
Дитя погоды
Мультфильм, Фэнтези, Драма
Купить билет
Верность
Верность
Драма
Купить билет
Алла Пугачева. Тот самый концерт
Алла Пугачева. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Робо
Робо
Приключение, Фантастика, Семейный
Купить билет
Сельма в Городе Призраков
Сельма в Городе Призраков
Мультфильм, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Гемини
Гемини
Боевик, Триллер, Фантастика
Купить билет
Арахисовый Сокол
Арахисовый Сокол
Приключение, Комедия, Драма
Купить билет
Девушки бывают разные
Девушки бывают разные
Приключение, Комедия
Купить билет
Француз
Француз
Драма
Купить билет
Портрет девушки в огне
Портрет девушки в огне
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Три секунды
Три секунды
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет

Выяснилось, кто оставил в кадре «Игры престолов» стаканчик с кофе 

Рамблер 3 часа назад
Актриса Эмилия Кларк посетила американское популярное шоу The Tonight Show with Jimmy Fallon ("Вечернее шоу с Джимми Феллоном). Ведущий задал звезде вопрос, который вот уже несколько месяцев волнует телезрителей: кто же все-таки оставил стаканчик из-под кофе в кадре в тот момент, когда шла съемка одного из эпизодов "Игры престолов"?
Кларк, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, ответила:
Выкладываю всю правду-матку. Мы были на церемонии вручения премии "Эмми", когда ко мне подошел Конлет Хилл (Актер, сыгравший в "Игре престолов" — Прим. ред.) и сказал: "Эмилия, мне нужно тебе кое-что сказать. Дело в том, что тот злополучный стаканчик был мой".
Как отметила Кларк, сам актер объяснил свой поступок тем, что ему было нечего делать в этом эпизоде.
Кадр из сериала "Игра престолов"
Эмилия также предположила, что Конлет мог шутя взять на себя "вину" другого человека или просто сказать это ради веселья.
Думаю, это был он. Ну, так он сказал. Конечно, возможно он выпил, но таковы были его слова!,
— отметила Кларк.
Напомним, в одном из финальных эпизодов сериала на секунду в кадре появляется стаканчик для кофе с собой, который никак не соответствует антуражу сказочной вселенной. Создатели "Игры престолов" не заметили оплошность и вставили этот эпизод в чистовую версию шоу.
Ранее "Рамблер" писал, что HBO снимет новый приквел к этому сериалу.
Комментарии1 
Теги:
Сериалы , Видео , Игра престолов , Джимми Феллон , Эмилия Кларк , Конлет Хилл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Джокер» все же поборется за премию «Оскар»
«Джокер» все же поборется за премию «Оскар»
Что стало с Машей из фильма о Петрове и Васечкине
Что стало с Машей из фильма о Петрове и Васечкине 1
Сериал «Кухня» возвращается на экраны
Сериал «Кухня» возвращается на экраны 1
Какие русские фильмы попали на «доску позора»
Какие русские фильмы попали на «доску позора» 19
Трагедии в семье Александра Белявского
Трагедии в семье Александра Белявского
Видео
Энистон сообщила о воссоединении «Друзей»
01:01
Энистон сообщила о воссоединении «Друзей»
Фильмы
Фокусник рассмешил судей на шоу талантов
01:00
Фокусник рассмешил судей на шоу талантов
ТВ
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
03:20
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
Фильмы
Как сложилась жизнь главного тенора советского кино
03:00
Как сложилась жизнь главного тенора советского кино
Актеры
Самые умные герои триллеров
09:56
Самые умные герои триллеров
Фильмы
Какие эротические сцены вырезал Меньшов из фильма
26:27
Какие эротические сцены вырезал Меньшов из фильма
Фильмы
«Сбитые летчики» Голливуда
15:05
«Сбитые летчики» Голливуда
Актеры Фильмы
Что стало с юными актрисами под конец жизни
04:25
Что стало с юными актрисами под конец жизни
Актеры
Как снимали фильмы про летчиков
44:10
Как снимали фильмы про летчиков
Фильмы
Самые ожидаемые сериалы грядущей зимы
10:04
Самые ожидаемые сериалы грядущей зимы
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение