Выяснилось, кто оставил в кадре «Игры престолов» стаканчик с кофе

Актриса Эмилия Кларк посетила американское популярное шоу The Tonight Show with Jimmy Fallon ("Вечернее шоу с Джимми Феллоном ). Ведущий задал звезде вопрос, который вот уже несколько месяцев волнует телезрителей: кто же все-таки оставил стаканчик из-под кофе в кадре в тот момент, когда шла съемка одного из эпизодов "Игры престолов"?

Кларк, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, ответила:

Выкладываю всю правду-матку. Мы были на церемонии вручения премии "Эмми", когда ко мне подошел Конлет Хилл (Актер, сыгравший в "Игре престолов" — Прим. ред.) и сказал: "Эмилия, мне нужно тебе кое-что сказать. Дело в том, что тот злополучный стаканчик был мой".

Как отметила Кларк, сам актер объяснил свой поступок тем, что ему было нечего делать в этом эпизоде.

Эмилия также предположила, что Конлет мог шутя взять на себя "вину" другого человека или просто сказать это ради веселья.

Думаю, это был он. Ну, так он сказал. Конечно, возможно он выпил, но таковы были его слова!,

— отметила Кларк.

Напомним, в одном из финальных эпизодов сериала на секунду в кадре появляется стаканчик для кофе с собой, который никак не соответствует антуражу сказочной вселенной. Создатели "Игры престолов" не заметили оплошность и вставили этот эпизод в чистовую версию шоу.