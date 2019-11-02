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В чем заключается проклятие «Бандитского Петербурга» 

Рамблер 12 часов назад
Проклятие «Бандитского Петербурга»
Фото: Кадр из сериала "Бандитский Петербург"
Актеры, сыгравшие в "Бандитском Петербурге", моментально стали популярными и узнаваемыми. Сериал имел оглушительный успех, но многие считают, что на исполнителях ролей теперь лежит проклятие. За 18 лет погибли более 40 актеров "Бандитского Петербурга".
Многих актеров уже нет в живых, а судьбы оставшихся просто рушатся. "Рамблер" рассказывает про самые запоминающиеся роли и судьбы.

Лев Борисов

Мужчина сыграл одну из центральных ролей в сериале. После "Бандитского Петербурга" он участвовал еще в нескольких проектах. В 2011 году он погиб от инсульта, но до последнего снимался в кино.

Владимир Рожин

Актер, игравший подсадного уголовника Федора. Сериал стал для него последним проектом и он скончался в сентябре 2001 года. Ему было всего 54 года.

Николай Рудик

В сериале он сыграл правую руку криминального авторитета Антибиотика — Черепа. Он долго боролся с тяжелой болезнью, но никому не рассказывал о своем диагнозе. Он погиб в 53 года.

Антонина Шуранова

Актриса сыграла в сериале возлюбленную Барона, искусствоведа Ирину. После этого она продолжала играть в театре, но также погибла спустя три года после премьеры.

Кирилл Лавров

Этот актер были известен еще до того, как на экраны вышел сериал. До этого он исполнил роль Понтия Пилата в "Мастере и Маргарите". Лавров долго боролся с раковой опухолью, которую пытались вылечить. В 2007 году болезнь победила.

Андрей Краско

Он сыграл Жору-пианиста, которого зрители полюбили сильнее всего. Он был на волне популярности, но продолжал часто выпивать. Зависимость от алкоголя погубила его и актер погиб в 2006 году.
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Комментарии7 
Редактор:  Карина Андреева
Теги:
Сериалы , Николай Рудик , Владимир Рожин , Лев Борисов , Андрей Краско , Антонина Шуранова , Кирилл Лавров
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