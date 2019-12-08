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Судьба КамАЗа из сериала «Дальнобойщики» 

Рамблер 20 часов назад
Что сделали с КамАЗом из сериала «Дальнобойщики»
Фото: Кадр из сериала "Дальнобойщики"
Многие помнят, что во втором сезоне российского сериала "Дальнобойщики" Сашку и Иванычу пришлось пересесть на другую машину по не совсем ясным причинам. "Рамблер" рассказывает, что случилось с КамАЗом дальнобойщиков из первого сезона.
Известно, что для съемок телесериала КамАЗ выделил два грузовых автомобиля 54115, несколько отличающиеся от обычных, да и собраны они были на предприятии "АвтоДизайн".
Причина замены грузового автомобиля довольно банальна: оригинальный КамАЗ отслужил свой срок и был отправлен для капремонта на завод. А автомобилем главных героев сделали КамАЗ "близнюков", который слегка изменили, сделав похожим на оригинальный тягач. В связи с этим в последних отснятых сериях "Побег" и "Далеко от Москвы" можно увидеть уже КамАЗ "близнюков".
Оригинальный грузовой автомобиль Сашка и Иваныча, согласно основной версии, вернули на завод КамАЗ и вскоре продали (сторонники данного варианта ссылаются на объявление о продаже машины после ремонта, хотя это вполне мог быть другой КамАЗ).
Вторая версия касается отправки оригинального тягача в музей киностудии. Третья же опирается на то, что КамАЗ разобрали и продали на запчасти.
Истинная судьба оригинального грузового автомобиля неизвестна, поскольку компания-производитель отказалась разглашать какую-либо информацию о судьбе третьего главного героя телесериала "Дальнобойщики".
Видео дня. Сломанная карьера советской кинозвезды
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Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Сериалы , Российские сериалы , Дальнобойщики , Побег , Камаз
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