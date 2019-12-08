Что сделали с КамАЗом из сериала «Дальнобойщики»

Судьба КамАЗа из сериала «Дальнобойщики»

Многие помнят, что во втором сезоне российского сериала "Дальнобойщики" Сашку и Иванычу пришлось пересесть на другую машину по не совсем ясным причинам. "Рамблер" рассказывает, что случилось с КамАЗом дальнобойщиков из первого сезона.

Известно, что для съемок телесериала КамАЗ выделил два грузовых автомобиля 54115, несколько отличающиеся от обычных, да и собраны они были на предприятии "АвтоДизайн".

Причина замены грузового автомобиля довольно банальна: оригинальный КамАЗ отслужил свой срок и был отправлен для капремонта на завод. А автомобилем главных героев сделали КамАЗ "близнюков", который слегка изменили, сделав похожим на оригинальный тягач. В связи с этим в последних отснятых сериях "Побег" и "Далеко от Москвы" можно увидеть уже КамАЗ "близнюков".

Оригинальный грузовой автомобиль Сашка и Иваныча, согласно основной версии, вернули на завод КамАЗ и вскоре продали (сторонники данного варианта ссылаются на объявление о продаже машины после ремонта, хотя это вполне мог быть другой КамАЗ).

Вторая версия касается отправки оригинального тягача в музей киностудии. Третья же опирается на то, что КамАЗ разобрали и продали на запчасти.

Истинная судьба оригинального грузового автомобиля неизвестна, поскольку компания-производитель отказалась разглашать какую-либо информацию о судьбе третьего главного героя телесериала "Дальнобойщики".