Названы сериалы, которые выйдут в России в 2020 году 

Экранизация истории «ангарского маньяка», триллер о потустороннем от Дмитрия Глуховского , продолжение любимых россиянами комедий — есть из чего выбрать.

Пандемия коронавируса повлияла на всю киноиндустрию, в том числе и на процесс производства российских сериалов. К счастью, съемочный процесс некоторых из них удалось закончить до начала карантина, поэтому журналисты ТАСС решили узнать, какие именно многосерийные отечественные проекты смогут порадовать россиян до конца этого года. Разгуляться есть где, а это значит, что даже если ситуация с COVID-19 не улучшится, то пользователям онлайн-кинотеатров и телезрителям будет чем занять себя в самоизоляции.

Самый быстрорастущий видеосервис страны (по данным Telecom Daily за 2019 год) Start презентует сериал Константина Богомолова «Хороший человек».

Никита Ефремов. Шоу основано на реальной истории «ангарского маньяка» и расскажет о том, как молодая следовательница пытается поймать серийного убийцу. Главные роли в проекте исполнили Юлия Снигирь

Еще одна громкая криминальная новинка — «Надежда» с Викторией Исаковой , которая воплотит на экране киллершу, совмещающую эту непростую работу с ролью матери и жены.

Не менее интригующим является сериал с названием «Шерлок в России». Охота за Джеком Потрошителем приводит знаменитого следователя в исполнении Максима Матвеева в Российскую империю.

Если и такой сюжет вас не удивляет, то, возможно, вас заинтересует комедийная новинка с Михаилом Ефремовым «Вампиры средней полосы», которая повествует о том, как самые настоящие вампиры пытаются вести нормальную жизнь в Смоленске (привет сериалу «Что мы делаем в темноте» от Тайки Вайтити). Также зрителей ждет второй сезон криминального детектива «Мост» Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым.

«КиноПоиск HD» порадует подписчиков оригинальным контентом: уже осенью платформа представит публике сериал «Топи» о путешествии современных жителей мегаполиса в русскую глубинку за ответами на свои вопросы. Сценарий к проекту написал Дмитрий Глуховский, автор «Текста» и «Метро 2033».

Телеканал ТВ-3 обещает зрителям продолжение драмы «Обычная женщина» с Анной Михалковой в ноябре этого года, а также шоу с интригующим названием «Документалист. Охотник за призраками» от шоураннера проекта «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Полицейского с Рублевки» Ильи Куликова