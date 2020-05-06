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Названы сериалы, которые выйдут в России в 2020 году 

Киноафиша и ещё 2 6 мая 2020
Названы сериалы, которые выйдут в России в 2020 году
Фото: Кадр из фильма "Обычная женщина"
Экранизация истории «ангарского маньяка», триллер о потустороннем от Дмитрия Глуховского, продолжение любимых россиянами комедий — есть из чего выбрать.
Пандемия коронавируса повлияла на всю киноиндустрию, в том числе и на процесс производства российских сериалов. К счастью, съемочный процесс некоторых из них удалось закончить до начала карантина, поэтому журналисты ТАСС решили узнать, какие именно многосерийные отечественные проекты смогут порадовать россиян до конца этого года. Разгуляться есть где, а это значит, что даже если ситуация с COVID-19 не улучшится, то пользователям онлайн-кинотеатров и телезрителям будет чем занять себя в самоизоляции.
Самый быстрорастущий видеосервис страны (по данным Telecom Daily за 2019 год) Start презентует сериал Константина Богомолова «Хороший человек».
Шоу основано на реальной истории «ангарского маньяка» и расскажет о том, как молодая следовательница пытается поймать серийного убийцу. Главные роли в проекте исполнили Юлия Снигирь и Никита Ефремов.
Еще одна громкая криминальная новинка — «Надежда» с Викторией Исаковой, которая воплотит на экране киллершу, совмещающую эту непростую работу с ролью матери и жены.
Не менее интригующим является сериал с названием «Шерлок в России». Охота за Джеком Потрошителем приводит знаменитого следователя в исполнении Максима Матвеева в Российскую империю.
Если и такой сюжет вас не удивляет, то, возможно, вас заинтересует комедийная новинка с Михаилом Ефремовым «Вампиры средней полосы», которая повествует о том, как самые настоящие вампиры пытаются вести нормальную жизнь в Смоленске (привет сериалу «Что мы делаем в темноте» от Тайки Вайтити). Также зрителей ждет второй сезон криминального детектива «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым.
«КиноПоиск HD» порадует подписчиков оригинальным контентом: уже осенью платформа представит публике сериал «Топи» о путешествии современных жителей мегаполиса в русскую глубинку за ответами на свои вопросы. Сценарий к проекту написал Дмитрий Глуховский, автор «Текста» и «Метро 2033».
Телеканал ТВ-3 обещает зрителям продолжение драмы «Обычная женщина» с Анной Михалковой в ноябре этого года, а также шоу с интригующим названием «Документалист. Охотник за призраками» от шоураннера проекта «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Полицейского с Рублевки» Ильи Куликова.
Для любителей чего-то более легкого и позитивного канал «Супер» подготовил продолжение своего комедийного хита «ИП Пирогова» и сериала «Родители».
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Сериалы , Российские сериалы , Мост , Родители , ИП Пирогова , Михаил Ефремов , Дмитрий Глуховский , Константин Богомолов , Виктория Исакова , Илья Куликов , Анна Михалкова , Никита Ефремов , Юлия Снигирь , Ингеборга Дапкунайте , Максим Матвеев , ИТАР-ТАСС
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