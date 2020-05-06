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Что вы не знаете о сериале «Интерны» 

Мария Сергеева 6 мая 2020
Что вы не знаете о сериале «Интерны»
Фото: Кадр из сериала "Интерны"
С момента выхода "Интернов" на экраны прошло 10 лет и целых 14 сезонов. Сериал смог завоевать внимание зрителей хорошим юмором, харизмой ведущих актеров, а также сценарием, к которому приложили руку сведущие в медицине люди. Российский ситком содержит много отсылок к небезызвестным "Доктору Хаусу" и "Клинике", но помимо этого есть еще и другие любопытные и многим неизвестные факты, с которыми вас познакомит "Рамблер".
1. Помещение больницы на самом деле является декорацией, построенной на территории завода. Для съемок использовался одноэтажный павильон, а лифт был бутафорским. Чтобы для некоторых эпизодов "сделать его настоящим" прибегали к управлению кабиной с помощью веревок, а также включали и выключали лампочки.
2. Медицинская аппаратура была настоящей: по большей части использовалось уже списанное оборудование, однако в некоторых сценах особо дорогую технику брали напрокат.
3. Изначально продюсеры видели доктора Быкова высоким и крупным мужчиной с большими усами. Однако, познакомившись с Иваном Охлобыстиным, быстро поменяли свое мнение.
4. Роль интерна Левина досталась Дмитрию Шаракоису благодаря дедушкиным очкам, которые он взял с собой на пробы. В итоге, аксессуар стал частью имиджа его персонажа. А в самих очках были стекла без диоптрий, потому что у артиста отличное зрение.
5. Интерна Варю Черноус могла сыграть Мария Пирогова, которая позже появилась в роли дочери Быкова. Актриса была вынуждена отказаться от первого предложения из-за учебы.
6. Исполнитель роли Купитмана актер Вадим Демчог рассказывал, что в образе его героя сохранились черты реально существующего доктора: знакомый ему дантист нередко начинал работу, выпив немного виски. Демчог признавался, что его иногда узнают в магазинах и вручают бутылку с алкоголем. Так, у актера скопился уже целый склад коньяков, поскольку сам он не пьет.
7. Демчог очень хотел раскрыть в сериале проблему женской психологии, намереваясь предстать в образе немолодой женщины — подруги Купитмана. Однако продюсеры решили иначе, трансформировав идею в роман с Любой.
8. Из-за высокой нагрузки и довольно плотного графика Кристине Асмус пришлось расстаться со своим парнем. У нее просто не оставалось времени на личную жизнь.
9. Во время съемок исполнительница роли Любы Светлана Пермякова забеременела, после чего родила дочку Варю. Новорожденная с первых месяцев жизни стала актрисой, сыграв ребенка Быкова и Кисегач.
10. В сериале допущено несколько специальных ляпов, чтобы сделать проект еще смешнее:
  • интернам нередко дают задание наложить гипс, однако делать это положено в травматологии;
  • в настоящих больницах раздельные туалеты для персонала и для пациентов;
  • доктор Быков не может управлять интернами, поскольку не является сотрудником медицинского университета или академии;
  • в одной из серий Лобанову достается пациент с прободной язвой, однако человек с таким диагнозом должен лежать в хирургии.
Видео дня. Раскрыта тайна сюжетной дыры в «Назад в будущее»
Комментарии 1
Сериалы , Российские актеры , Клиника , Доктор Хаус , Светлана Пермякова , Вадим Демчог , Иван Охлобыстин , Мария Пирогова , Дмитрий Шаракоис
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