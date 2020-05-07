Что известно о сериале, предсказавшем COVID-19

С 15 апреля видеосервис Start транслирует канадский сериал "Хроника эпидемии". Впервые проект представили еще весной 2019 года на фестивале Festival Séries Mania во Франции. В то время о COVID-19 еще не было известно, и сериал не воспринимали как пророческий. Но с приходом пандемии коронавируса все изменилось.

"Рамблер" выяснил, как авторы проекта предсказали будущее, о чем рассказывается в "Хрониках эпидемии" и почему его стоит посмотреть.

По сюжету в крупнейшем городе Канады Монреаль появляется загадочный вирус, из-за которого люди один за другим начинают заболевать неизвестной болезнью. Симптомы: повышенная температура и кашель. Врач-инфекционист Анн-Мари Леклерк пытается остановить эпидемию, но она развивается слишком стремительно: наводит панику во всем городе и уносит жизни людей.

По словам создательницы сериала Анни Пьерар, одна из главных идей сериала — показать обычным людям, что в период эпидемии врачи ежедневно выходят на передовую, рискуют своим здоровьем, а порой и своей жизнью, чтобы спасти пациентов. И об этом нельзя забывать не только во время пандемии, но и после ее окончания.

Жюли ЛеБретон , актриса, исполнившая главную роль, подчеркнула, что сценарий с самого начала пугал своей реалистичностью, но она даже представить не могла, что вымышленная история воплотится в жизнь:

"Ты сразу попадаешь в атмосферу напряженности. Герои бегут наперегонки со временем, чтобы распознать вирус, определить его источник, понять способы его распространения… Это вирус, который мы никогда прежде не видели. Есть множество способов рассказать о катастрофе. Я считаю, что нам удалось сделать это человечно, тонко и с глубоким социальным подтекстом".

В Канаде премьера сериала состоялась 7 января 2020 года, когда о COVID-19 уже стало известно. Зрители приняли сериал хорошо, однако пока неизвестно, стоит ли ждать продолжения.