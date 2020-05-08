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Чем заняты артисты из сериала «Универ. Новая общага» 

Елена Красовская 8 часов назад
Видео рассказывает об актёрах, которые снялись в сериале «Универ. Новая общага», который стартовал в 2011 году. Сериал продолжил очень успешную историю «Универ», но большинство персонажей в «Новой общаге» были новыми. Это обстоятельство поначалу расстроило фанатов, однако со временем герои полюбились публике, а игравшие их артисты стали кумирами зрителей. Чем занимаются артисты сегодня, как складываются их карьеры и что происходит в личной жизни, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказал, что вы не знаете о сериале «Интерны».
Сериалы , Актеры , Видео
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