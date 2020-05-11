Лучшие детективные сериалы десятилетия 

Если вам скучно на карантине, то предлагаем посмотреть сериалы с закрученным сюжетом, и вместе с героем разгадать загадку, кто же является преступником. «Рамблер» сделал подборку лучших детективов последнего десятилетия.
«Шерлок»
Сюжет основан на произведениях Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе. Однако действие сериала происходит в наши дни. Роль гениального сыщика исполнил Бенедикт Камбербэтч. А помощника Холмса доктора Джона Ватсона сыграл Мартин Фримен.
«13 причин почему»
Кадр из сериала «13 причин почему»
Американский сериал основан на одноименном произведении Джея Эшера. И, несмотря на то, что весь сюжет книги был раскрыт в первом сезоне проекта, сериал был продлен еще на два сезона.
По сюжету, одноклассница главного героя совершает самоубийство. Спустя несколько недель он находит у порога своего дома коробку, в которой находится семь кассет. В них рассказывается о причинах самоубийства девушки.
«Большая маленькая ложь»
Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»
На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. Сериал рассказывает о нескольких месяцах жизни пяти семей до происшествия.
Главные роли исполнили Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн.
«Настоящий детектив»
Кадр из сериала «Настоящий детектив»
В сериале три сезона, и каждый из них с разными действующими лицами, расследующими загадочные убийства. В проекте принимали участие Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Рэйчел МакАдамс, Махершала Али и многие другие.