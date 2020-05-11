Лучшие детективные сериалы десятилетия 

Если вам скучно на карантине, то предлагаем посмотреть сериалы с закрученным сюжетом, и вместе с героем разгадать загадку, кто же является преступником. «Рамблер» сделал подборку лучших детективов последнего десятилетия.

«Шерлок»

«13 причин почему»

Кадр из сериала «13 причин почему»

Американский сериал основан на одноименном произведении Джея Эшера . И, несмотря на то, что весь сюжет книги был раскрыт в первом сезоне проекта, сериал был продлен еще на два сезона.

По сюжету, одноклассница главного героя совершает самоубийство. Спустя несколько недель он находит у порога своего дома коробку, в которой находится семь кассет. В них рассказывается о причинах самоубийства девушки.

«Большая маленькая ложь»

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. Сериал рассказывает о нескольких месяцах жизни пяти семей до происшествия.

«Настоящий детектив»

Кадр из сериала «Настоящий детектив»