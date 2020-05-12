«Симпсонов» продлили на 32 сезон 

Издание DiscussingFilm сообщило о том, что мультсериал «Симпсоны» не собирается заканчиваться. Проект продлили еще как минимум на один сезон, так что зрителей ждет уже 32 часть приключений. Хотя не совсем понятно, о чем будут новые серии мультфильма, ведь не зря по Интернету уже давно ходит мем о том, что практически все возможные сюжеты и сценарии уже были в «Симпсонах» и придумать что-то новое просто невозможно.

При этом рейтинг всех серий сериала также не радует. Видно, что лучшие дни проекта остались в прошлом, а новые сезоны собирают скорее негативные отзывы от зрителей.