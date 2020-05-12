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«Симпсонов» продлили на 32 сезон 

Teleprogramma.pro 15 часов назад
«Симпсонов» продлили на 32 сезон
Фото: Teleprogramma.pro
Издание DiscussingFilm сообщило о том, что мультсериал «Симпсоны» не собирается заканчиваться. Проект продлили еще как минимум на один сезон, так что зрителей ждет уже 32 часть приключений. Хотя не совсем понятно, о чем будут новые серии мультфильма, ведь не зря по Интернету уже давно ходит мем о том, что практически все возможные сюжеты и сценарии уже были в «Симпсонах» и придумать что-то новое просто невозможно.
При этом рейтинг всех серий сериала также не радует. Видно, что лучшие дни проекта остались в прошлом, а новые сезоны собирают скорее негативные отзывы от зрителей.
Напомним, проект Мэтта Грейнинга не прекращается уже с 1989 года. Начало нового сезона прогнозируется на осень 2020 года.
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Сериалы , Симпсоны , Мэтт Грейнинг
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