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Российские сериалы, которые вышли во время карантина 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Российские сериалы, которые вышли во время карантина
Фото: Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"
Из-за карантина съемка многих фильмов и сериалов по всему миру была приостановлена. В период пандемии отложили премьеры ожидаемых лент, сократили их финансирование. Однако у многих компаний оказались в запасе сериалы, которые они выпустили во время карантина, и они пользуются популярностью. "Рамблер" собрал все сериалы, которые вышли в период карантина.

"Мир! Дружба! Жвачка"

Пока что сериал только стартовал, но уже получил массу положительных отзывов от зрителей. Действие происходит в начале 90-х, а рассказ идет со стороны подростков, которые уже не дети, но еще и не взрослые. Им приходится сталкиваться со взрослыми проблемами и решать их. Сериал рассказывает о жизни в это непростое для России время. Там есть и работа на рынке, бандиты с рэкетом и убежища на крышах.

"257 причин, чтобы жить"

Кадр из сериала "257 причин, чтобы жить"
Этот сериал отлично подойдет тем, у кого на карантине начали опускаться руки. Конечно, проблемы главных героев несопоставимы с тем, что сейчас происходит в мире, но с помощью сериала можно найти вдохновение и мотивацию двигаться дальше. Главная героиня боролась с онкологией и победила ее, а после этого ее жизни начала рушиться — она рассталась с бойфрендом, разругалась с сестрой и потеряла работу. Двигаться дальше ей помог ее блокнот с желаниями, которые она постепенно выполняет.

"Колл-центр"

Кадр из сериала "Колл-центр"
Об этом сериале не говорил только ленивый, так как он вышел в самом начале режима самоизоляции. Сюжет разворачивается в офисе одного из колл-центров. Всех сотрудников неожиданно запирают вместе с бомбой и заставляют выполнять унижающие и разоблачающие задания. С экранов им вещают мама и папа, а обычные люди не могут понять, что эти загадочные манипуляторы от них хотят.
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