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Запутанные сериалы, над которыми придется поломать голову 

Мира Маркина 5 часов назад
В период самоизоляции одним из главных развлечений у тысяч людей по всему миру стал просмотр сериалов. Особой популярностью пользуются картины с непредсказуемым сюжетом, которые помогают не только отвлечься от внешнего мира, но и дают пищу для раздумий. Какие из подобных сериалов нужно непременно увидеть до окончания карантина, — расскажет "Рамблер".

"Хорошее поведение", 2016

Кадр из сериала "Хорошее поведение"
Не так давно мошенница Летти вышла из тюрьмы с целью начать новую жизнь. Но внезапно планы девушки разрушает один эпизод: она невольно становится свидетелем разговора, в котором один просит второго убить его жену. Разговор не дает героине покоя, и в итоге она становится пособницей наемного убийцы.

"Домой засветло", 2020

Кадр из сериала "Домой засветло"
Девятилетняя девочка по имени Хильда вместе с родителями переезжает из Нью-Йорка в небольшой городок. Семейство надеется начать спокойную и размеренную жизнь, но все меняет внезапная гибель их соседки и по совместительству подруги отца. Девочка решает начать собственное расследование, в ходе которого ей открываются страшные тайны.

"Благородная женщина", 2014

Кадр из сериала "Благородная женщина"
Несса Стейн, унаследовавшая оружейный бизнес отца, оказывается втянутой в жестокую шпионскую игру. Героиня намерена наладить отношения израильтян и палестинцев, вот только ни одна из сторон не верит в бескорыстность девушки. Однако она не намерена сдаваться.
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Сериалы , Видео
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