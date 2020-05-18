В период самоизоляции одним из главных развлечений у тысяч людей по всему миру стал просмотр сериалов. Особой популярностью пользуются картины с непредсказуемым сюжетом, которые помогают не только отвлечься от внешнего мира, но и дают пищу для раздумий. Какие из подобных сериалов нужно непременно увидеть до окончания карантина, — расскажет "Рамблер".

"Хорошее поведение", 2016

Кадр из сериала "Хорошее поведение"

Не так давно мошенница Летти вышла из тюрьмы с целью начать новую жизнь. Но внезапно планы девушки разрушает один эпизод: она невольно становится свидетелем разговора, в котором один просит второго убить его жену. Разговор не дает героине покоя, и в итоге она становится пособницей наемного убийцы.

"Домой засветло", 2020

Кадр из сериала "Домой засветло"

Девятилетняя девочка по имени Хильда вместе с родителями переезжает из Нью-Йорка в небольшой городок. Семейство надеется начать спокойную и размеренную жизнь, но все меняет внезапная гибель их соседки и по совместительству подруги отца. Девочка решает начать собственное расследование, в ходе которого ей открываются страшные тайны.

"Благородная женщина", 2014

Кадр из сериала "Благородная женщина"

Несса Стейн, унаследовавшая оружейный бизнес отца, оказывается втянутой в жестокую шпионскую игру. Героиня намерена наладить отношения израильтян и палестинцев, вот только ни одна из сторон не верит в бескорыстность девушки. Однако она не намерена сдаваться.