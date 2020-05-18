10 увлекательных минисериалов с хорошим сюжетом 

Пока мы все застряли в карантине, и закрытые кинотеатры не дают возможности насладиться кинопремьерами, стриминговые сервисы подсаживают нас на сериалы. Если вы не хотите начинать просмотр многосезонного шоу. то вот вам несколько прекрасных минисериалов, укладывающихся в несколько серий.

Она же Грэйс (6 серий)

История Грейс Маркс — горничной-иммигрантки из Ирландии, осужденной за убийство своего работодателя Томаса Киннера в 1843 году.

Кадр из сериала "Она же Грэйс"

Грейс утверждает, что ничего не помнит о совершенном преступлении, однако факты неопровержимы. Десять лет спустя доктор Саймон Джордон пытается помочь женщине восстановить события прошлого. По роману канадской писательницы Маргарет Этвуд , чей «Рассказ служанки» также стал основой популярного сериала.

Самый громкий голос (7 серий)

История основателя и бывшего главы американского телеканала Fox News Роджера Эйлса . Повествование охватывает период с момента основания телеканала в 1996 году до лета 2016 года, когда ведущая Гретчен Карлсон подала на Эйлса в суд, обвинив его в сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении. Вы вряд ли сможете узнать Рассела Кроу , но мы клянемся, что он принимает участие в The Loudest Voice в качестве главного героя, Роджера Эйлса. Сериал, благодаря которому известный австралийский актер получил «Золотой глобус», вызвал яростные споры.

Чрезвычайно английский скандал (3 серии)

Великобритания, 60-е годы, гомосексуальность только-только перестает быть уголовно наказуемым преступлением. Джереми Торп — самый молодой партийный лидер в стране за последние сто лет и глава либеральной партии — отчаянно пытается скрыть правду о своей сексуальной ориентации.

Но пока бывший любовник Торпа Норман Скотт знает его секрет, блестящая карьера политика находится под угрозой. Главный герой видит только один путь заставить Скотта замолчать навсегда.

Чужак (10 серий)

Наверное, стоит начать с того, что, как и во всех других постановках, основанных на творчестве Стивена Кинга , The Outsider гарантирует загадочную/ужасную историю, которая заставит вас трепетать от страха. Минисериал о жестоком убийстве ребенка. Все улики, собранные в деле, указывают на тренера по бейсболу как на главного виновника преступления, за исключением одного видео, в котором тренер дает конференцию за городом в то же самое время, когда преступление произошло. Джейсон Бейтман Бен Мендельсон в главных ролях.

Ночной администратор (6 серий)

Команда, в состав которой входят Том Хиддлстон Хью Лори и Оливия Кольман, уже более чем самодостаточна и является довольно хорошим поводом, чтобы посмотреть этот минисериал, выпущенный в 2016 году.

Кадр из сериала "Ночной администратор"

Вдобавок ко всему, его история даже не позволит вам покинуть свой диван: ночной администратор европейского отеля завербован агентами спецслужб для проникновения в международную сеть торговца оружием. Вишенка на торте — 12 номинаций «Эмми», которые получил этот мини-сериал.

Чернобыль (5 серий)

26 апреля 1988 года химик Валерий Легасов, надежно спрятав шесть аудиокассет со своими воспоминаниями, вешается у себя в квартире. 26 апреля 1986 года в 1:23:45 во время проведения эксперимента по безопасности на Чернобыльской АЭС происходит взрыв реактора и пожар. Поднятые по тревоге пожарные без спецзащиты прибывают на место аварии, не подозревая, что оказались в эпицентре крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Руководство ЧАЭС уверяет Кремль, что ситуация под контролем, и радиационный фон в норме, но по настоянию академика Легасова его вместе с зампредседателя Совета Министров Борисом Щербиной отправляют разобраться в происходящем на месте.

Острые предметы (8 эпизодов)

Камилла Прикер, не особо удачливый репортер одной из не особо успешных газет Чикаго, мечтает о блестящей карьере. И вот девушке выпадает счастливый шанс, способный резко повысить ее журналистский статус, — Камиллу посылают корреспондентом в маленький городок, где жертвой маньяка стали несколько девочек.

Камилла в этом городе родилась и выросла, но погружение в страшную реальность провинциальной жизни оборачивается для нее цепью кошмарных событий. Этот психологический триллер получил 8 номинаций на премию «Эмми» в 2019 году.

Миссис Флетчер (7 серий)

Эта комедия вращается вокруг жизни Евы Флетчер, разведенной женщины среднего возраста, которая начинает новый этап своей жизни после того, как ее единственный ребенок покидает дом, чтобы пойти в колледж. Теперь, когда она одна дома, она решает оживить свою личную жизнь и придумывает себе сексуальное альтер эго, и хочет поэкспериментировать со своей сексуальностью так, как она не могла в молодости.

Невероятное (8 серий)

История девушки-подростка Мари, чьи заявления о том, что она была изнасилована, признаны ложными.

Кадр из сериала "Невероятное"

Две женщины-детектива берутся расследовать это дело, подозревая, что речь может идти о серийном насильнике.

Защищая Джейкоба (7 серий)

В одном из районов Бостона произошло жестокое убийство школьника. Подозревается друг и одноклассник погибшего Джейкоб, сын помощника окружного прокурора. Все улики указывают на Джейкоба, но отец отказывается верить в виновность сына и должен выбрать, что для него важнее — правосудие или семья.