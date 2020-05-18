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9 самых длинных сериалов в мире 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 32 минуты назад
9 самых длинных сериалов в мире
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
В сериальном мире есть все: популярные актеры, неожиданные повороты сюжета и хитрые приемы, которые притягивают к экрану. В результате мыльные оперы смотрят не то что годами, но и десятилетиями. А вы знаете, какой сериал самый длинный в истории?

1. «Другой мир», 8 891 серия

«Мы живём не только в этом мире, но и в тысяче других миров» — эпиграф, который стал знаковым для сериала. Зрители были погружены в атмосферу, которая предполагает не только стандартные, но и необычные ситуации, в которые попадают люди разных взглядов и статусов.

2. «В поисках завтрашнего дня», 9 130 серий

Сериал длиною в 35 лет объединил множество историй, как комедийных, так и трагических.
КТО?ЧТО?ГДЕ?
Его популярность можно объяснить тем, что герои картины ничем не отличаются от нас с вами — они тоже сомневаются в себе и находятся в поисках смысла жизни. Продюсировали съемки компания «Procter & Gamble» и крупный производитель пылесосов.

3. «Улица Коронации», 9 995 серий

Данный сериал относится к самым продолжительным среди британских мыльных опер. В сериале есть фирменный английский юмор и много трогательных моментов. Сюжет развивается вокруг небогатых людей, живущих на улице Коронации в небольшом городке.

4. «Все мои дети», 10 712 серий

Этот сериал перевернул представление о типичных мыльных операх, рассчитанных на домохозяек. Его основными зрителями стали мужчины. Еще бы, ведь в сюжете фигурировали не только бытовые споры и разногласия, но и вопросы мировой важности. Именно в данном сериале подняли проблематику войны во Вьетнаме — вы где-то еще видели такое?

5. «Молодые и дерзкие», 11 585 серий

Действие этого сериала происходит в вымышленном городе Генуя Сити. В основе конфликт между богатой и бедной семьями, классика жанра. С одной стороны, сериал посвящен недопонимаю между отдельными персонажами, с другой — поднимает вопрос социального неравенства.

6. «Дни нашей жизни», 13 777 серий

То, что город Салем, в котором происходит действие сериала — вымышленный, говорит об универсальности историй и проблем.
КТО?ЧТО?ГДЕ?
На протяжении многих серий поднимаются вопросы долга, любви, предательства, выбора, переживаний за себя и близких людей.

7. «Как вращается мир», 13 858 серий

Премьера сериала состоялась в 1956 году — в то время продюсеры еще не были готовы к увеличению продолжительности серий. Сначала в мыльных операх были сюжеты по 15 минут, а создатели этой картины решились на полчаса. В центре повествования находятся семьи врачей, полицейских и юристов. В сюжете этого сериала впервые для 80-х была затронута тема абортов.

8. «Главный госпиталь», 14 318 серий

Американский ТВ-гид назвал этот сериал «Величайшей мыльной оперой всех времен и народов». Пик популярности пришелся на 80-е. В центре внимания была пара Люка и Лауры, на свадьбе которой побывало 30 млн телезрителей.

9. «Путеводный свет», 15 762 серии

Сериал занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая продолжительная мыльная опера. Последняя серия была показана в 2009 году.
КТО?ЧТО?ГДЕ?
В 1952 году шоу началось очень метафорично: священник Рутледж оставляет на своем окне зажженную лампу для того, чтобы заблудившиеся в ночи и по жизни путники могли найти дорогу к свету.
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Комментарии
Сериалы , Другой мир , Procter & Gamble
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