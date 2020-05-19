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В новом «Ведьмаке» появится новый ведьмак 

Екатерина Ёлкина 47 минут назад
Поклонники "Ведьмака" ждут, когда выйдет второй сезона любимого сериала. Стало известно, что в новом сезоне появится новый герой, которого не было в книгах писателя Анджея Сапковского, автора "Ведьмака". Об этом пишет портал Redanian Intelligence.
Также сообщается, что роль нового ведьмака Хемрика сыграет актер и каскадер Джоэл Адриан. Другие подробности неизвестны. Напомним, что первый сезон вышел на Netflix в конце 2019 года, а второй ожидается в 2021 году.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Гузеева нагрубила невесте на передаче "Давай поженимся".
Сериалы , Видео , Netflix
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