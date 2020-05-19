В новом «Ведьмаке» появится новый ведьмак 

Поклонники "Ведьмака" ждут, когда выйдет второй сезона любимого сериала. Стало известно, что в новом сезоне появится новый герой, которого не было в книгах писателя Анджея Сапковского, автора "Ведьмака". Об этом пишет портал Redanian Intelligence.

Также сообщается, что роль нового ведьмака Хемрика сыграет актер и каскадер Джоэл Адриан. Другие подробности неизвестны. Напомним, что первый сезон вышел на Netflix в конце 2019 года, а второй ожидается в 2021 году.