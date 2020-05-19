Какой сериал спас Исландию от экономического краха 

Еще свежи в памяти шрамы от экономического кризиса 2008 года, особенно его вспоминают сейчас, когда на пороге появились более сложные проблемы, грозящие обернуться трудностями посерьезнее. 12 лет назад в Исландии буквально за одни сутки потерпели крах три крупнейших банка страны, а другие государства предпочли заниматься своими проблемами, не отваживаясь помочь островному государству. Здесь на помощь пришла грандиозная премьера сериала "Игра престолов" . О том, как это помогло экономике Исландии — в материале "Рамблера".

Продукт кинотворчества на протяжении всего своего существования показал немало отличных кадров, некая часть которых, в особенности в последних сезонах, была отведена снежным просторам. Большая часть этих природных красот снималась в Исландии.

Этот эпизод создавался в долине Гьяйн:

Кадр из сериала "Игра престолов"

Как уже известно, такие места тут же привлекают к себе внимание туристов, будучи некогда "облюбованными" съемочной группой любимого сериала. С "Игрой престолов" произошла аналогичная ситуация: фанаты бросились вживую посмотреть на ледники и озера Исландии, увидеть, где сражались Арья и Пес, какую гору искали Джон Сноу и Сандор Клиган и др.

Та самая гора Киркьюфетль, "похожая на наконечник стрелы":

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В результате наплыва туристов исландская экономика смогла стабилизироваться благодаря укреплению национальной валюты. Что же касается путешественников, то их число, например, в 2018 году в 6,5 раз превысило население Исландии (2,24 млн туристов против 350 тысяч местных жителей).