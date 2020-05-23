Почему голливудский сериал про русских всех насмешил

Голливуду снова удалось удивить отечественного зрителя своим видением России. На этот раз на американской платформе Hulu вышел сериал "Великая" о Екатерине II — романтической немецкой принцессе Анхальт-Цербстской, прибывшей в Россию. Там она старается полюбить Петра Третьего, но тот оказывается психопатом и разбивает вдребезги ее девичьи иллюзии.

Сами создатели сериала называют его "временами правдивой историей". Однако те, кто хоть немного знаком с реальной историей, не смогут не заметить такое количество "ляпов".

Например, судя по сериалу Екатерина справляется с госпереворотом за полгода, а не за пару десятилетий, как это было на самом деле, Петр III является не внуком, а сыном Петра I, да и сам Петербург, по сериалу, не строился с нуля императором, а был "отжат" у шведов.

Особое внимание у зрителей вызвал актерский состав. Многие считают, что Эль Фэннинг, сыгравшая саму императрицу, своим милым личиком ну никак не напоминает немку.

Кадр из сериала "Великая"

Но самая большая странность — то, что князем Ростовым стал афроамериканец.

Кадр из сериала "Великая"

При этом некоторые критики считают, что если не смотреть на сериал слищком серьезно, то можно заметить вполне достойную язвительную комедию, а юная актриса Эль Фэннинг выдает в кадре такое количество шуток, что многим юмористам остается только завидовать.