Сериалы, которые выйдут в июне 2020 

«Крепитесь, люди. Скоро лето», — поет Олег Митяев . И надеемся, что вирус начнет понемногу сдавать свои позиции. Однако пока вы остаетесь дома, мы предлагаем вам подборку интересных сериалов на июнь и конец мая.

Виктор и альтернативная любовь

В первый месяц лета на видеосервисе Hulu выйдет сериал «С любовью, Виктор», посвященный теме гомосексуализма. Дата выхода этого кинопроекта не случайна: именно в июне отмечается международный день борьбы с гомофобией.

Сериал является спин-оффом фильма «С любовью, Саймон» , вышедшего на экраны в 2018 году. Картина рассказывает о молодом человеке по имени Саймон, тщательно скрывающем свою сексуальную ориентацию от одноклассников.

Однажды его секрет становится известным местному шутнику, который начинает шантажировать парня тем, что обнародует текст его письма, написанного своему возлюбленному. Чтобы решить эту проблему, шутник предлагает Саймону помочь ему завоевать сердце одной школьной красотки.

Интересно, что Ник Робинсон , исполнивший роль Саймона, выступил в сериале «С любовью, Виктор» в качестве рассказчика. Он читает закадровый текст. Новый сериал также расскажет о проблемах и чаяниях молодых людей, которые являются приверженцами альтернативной любви.

Первоначально планировалось, что сериал покажет компания Disney , но потом было решено, что он будет размещен на платформе Hulu. Оно и не мудрено: представители Disney считают, что новый сериал о геях слишком откровенный и провокационный для их аудитории.

«Эйфория-2»: режиссер Сэм Левинсон знает о проблемах наркоманов не понаслышке

«Эйфория» отчасти затрагивает проблему трансексуалов. Если сериал «С любовью, Виктор» призывает к толерантному отношению к сексуальным меньшинствам, то второй сезон сериалаотчасти затрагивает проблему трансексуалов.

Так, одна из главных героев этого кинопроекта как раз и является транссексуалкой. Кстати, эту роль играет модель и актриса Хантер Шафер, которая на самом деле борется за права представителей ЛГБТ.

Впрочем, высказывание о правах транссексуалов — это лишь одна из тем, которая озвучивается в сериале «Эйфория — 2». Это продолжение уже нашумевшей первой части, по сюжету которого главная героиня, прошедшая лечение от наркозависимости, постепенно возвращается к нормальной жизни.

Интересно, что сам режиссер, сценарист и продюсер Сэм Левинсон знаком с этой тяжелой проблемой не понаслышке. Одно время он действительно употреблял наркотики, но потом избавился от этой пагубной привычки.

Кстати, первый сезон сериала подвергся остракизму со стороны «Родительского телевизионного совета» из-за пары провокационных сцен. Посмотрим, вызовет ли волну возмущения новый сезон.

Что общего у Алекса Райдера и Кембриджской пятерки

А вот вам еще один сериал про подростка производства кинокомпании Sony Pictures — под названием «Алекс Райдер». Этот фильм будет интересен, прежде всего, тем, кто, как и автор этих строк, увлекается шпионской тематикой.

В свое время мною были прочитаны практически все биографии представителей легендарной Кембриджской пятерки: Кима Филби , Джона Кернкросса, Дональда Маклина, Энтони Бланта и Гая Берджесса.

Это разведчики, которые занимали высокие посты в британских спецслужбах, но при этом…работали на Советский Союз. Наш современник Алекс Райдер никак не связан со шпионской России, но, так же, как и Ким Филби, он получает предложение работать на знаменитую британскую службу Ми-6.

Правда, происходит это при весьма трагических обстоятельствах. От главы сверхсекретного отдела Ми-6 Алана Бланта (обратите внимание, что представитель Кембриджской пятерки Энтони Блант носил точно такую же фамилию) узнает, что на самом деле его любимый дядя Ян погиб не в автокатастрофе, а был убит английским разведчиком.

Теперь Алексу предстоит работать под прикрытием не только для того, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели родственника, но и установить связь между убийством двух миллиардеров и школой-пансионом Пойнт-Бланк. Главную роль сыграл молодой актер Ронки Адеколуэхо.

«Перри Мэйсон»: не сложившаяся партия Роберта Дауни-младшего

Действие сериала «Перри Мэйсон», снятого для канала HBO, происходит в 1930-х годах на фоне Великой депрессии.

Известный адвокат Элиас Джонатан ( Джон Литгоу ) становится мудрым наставником и учителем для молодого талантливого специалиста Перри Мэйсона ( Мэттью Риз ). К тому же погруженность в работу помогает Перри справиться с тяжелыми воспоминаниями об участии в Первой мировой войне и пережить непростой развод.

Стоит отметить, что Перри Мэйсон — один из самых популярных персонажей сериалов. Так, сериал об этом герое с участием актера Рэймонда Берра шел с 1957 по 1966 годы, а затем он вернулся на экраны с 1985 по 1993 годы.

Еще один сериал с Монте Маркамом был показан по телевидению с 1973 по 1974 годы. И вот теперь современные зрители увидят новую версию кинопроекта.

Детективные истории о 30-х годах планировалось запустить еще в 2016 году, когда сценарий проекта попал в руки Ника Пиццолато и Роберта-Дауни-младшего, который должен был сыграть Мэйсона.

Но не сложилось. Роберт Дауни-младший выбрал другой кинопроект, а Пиццолато продолжил снимать сериал «Настоящий детектив» . Однако в качестве одного из продюсеров выступила супруга Роберта Дауни-младшего Сьюзен. Интересно, что первый эпизод сериала снял Тим Ван Паттен, начинавший работать над знаменитой киносагой «Игра престолов»

Охота за маньяком Инсталляром на «Мосту»

На этот раз главные герои будут охотиться за маньяком Инсталлятором, который считает своей миссией карать всех тех, кто, по его мнению, слишком много грешит.