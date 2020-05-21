Актриса сериала «Сваты» Татьяна Кравченко 20 мая в своем Instagram поделилась кадрами одной из серий, в которой герои ходили в медицинских масках, чтобы не заразиться

Кравченко провела параллели между кадрами и ситуацией, когда люди по всему миру вынуждены защищаться от коронавируса.

«На самоизоляции. Помните сезон?», — написала актриса.

Подписчики Кравченко посчитали, что кадры из сериала это предсказание.

«Это было предсказание», «Сейчас пересматриваем, очень много моментов в фильме, которые сейчас очень актуальны», «Этот фильм как раз, отдушина для карантина, прекрасный фильм!», «Мы и не забывали. В режиме самоизоляции, Ваш фильм, как спасение», «Как в воду глядели! Таки и нас коснулось!», — пишут люди.