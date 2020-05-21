Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как в воду глядели»: звезда «Сватов» рассказала о пророчестве в сериале 

Украина.ру и ещё 1 4 часа назад
Актриса сериала «Сваты» Татьяна Кравченко 20 мая в своем Instagram поделилась кадрами одной из серий, в которой герои ходили в медицинских масках, чтобы не заразиться
Кравченко провела параллели между кадрами и ситуацией, когда люди по всему миру вынуждены защищаться от коронавируса.
«На самоизоляции. Помните сезон?», — написала актриса.
Подписчики Кравченко посчитали, что кадры из сериала это предсказание.
«Это было предсказание», «Сейчас пересматриваем, очень много моментов в фильме, которые сейчас очень актуальны», «Этот фильм как раз, отдушина для карантина, прекрасный фильм!», «Мы и не забывали. В режиме самоизоляции, Ваш фильм, как спасение», «Как в воду глядели! Таки и нас коснулось!», — пишут люди.
Последние новости
Нардеп от «Оппоблока» предсказал судьбу Стрелкова после интервью с Гордоном Нардеп от «Оппоблока» предсказал судьбу Стрелкова после интервью с Гордоном Тимошенко застукали с главным спонсором националистов на спа-курорте Тимошенко застукали с главным спонсором националистов на спа-курорте Стало известно, как Порошенко пытался выкупить пленки Деркача Стало известно, как Порошенко пытался выкупить пленки Деркача
Сериалы , Видео , Татьяна Кравченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опасная Абелла — звезда взрослого кино
Опасная Абелла — звезда взрослого кино
Киношные безумцы, которые оказались провидцами
Киношные безумцы, которые оказались провидцами
Первые роли именитых советских актёров
Первые роли именитых советских актёров
Чего стоила Луспекаеву роль пограничника-патриота
Чего стоила Луспекаеву роль пограничника-патриота
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Как живет 95-летняя звезда «Идиота»
12:05
Как живет 95-летняя звезда «Идиота»
Актеры
Недооцененные фильмы первой половины года
05:12
Недооцененные фильмы первой половины года
Фильмы
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
11:08
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
Актеры Фильмы
Где сейчас «ефрейтор Збруев»
10:38
Где сейчас «ефрейтор Збруев»
Актеры
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
44:09
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
Фильмы
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
26:15
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
Актеры
Как сериал «Как я встретил вашу маму» стал хитом
13:10
Как сериал «Как я встретил вашу маму» стал хитом
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение