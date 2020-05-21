Россиян разозлил чернокожий князь Ростов в «Великой»

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. Они выразили свое недовольство в Twitter.

В частности, российским зрителям не понравилось то, что роль князя Ростова в шоу исполнил Абрахам Попула. Персонажа назвали «князем Ростовым из Ростова-на-Конго» и выдвинули предположение о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Некоторые критики посетовали на «киношную гипертрофированную толерантность американцев», а также призвали «удавить этих культур-мультур даунов».

Кадр из сериала «Великая»

Пользователи вспомнили сериал «Ведьмак», который также был раскритикован русскоязычными зрителями за темнокожих эльфов и дриад, отметив, что в данном случае кастинговое решение им не понятно. «Князь Ростов это был вполне реальный персонаж — и он был белый. Чем выиграет белый, реально существовавший персонаж, если в художественном замысле он станет черным? Я реально не понимаю, это будет абсурд», — написал @sash_boring.

Фанаты сериала напомнили критикам, что речь идет о сатирическом шоу, добавив, что африканцы в середине XVIII века часто находились при дворе у европейской знати.