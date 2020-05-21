Картин, снятых по романам и повестям Стивена Кинга , огромное множество. Одни из них навсегда вошли в историю кинематографа, другие оказались настоящим провалом.

К числу последних относится и мини-сериал "Противостояние" , вышедший в 1994 году. Работа режиссера Мика Гэрриса удостоилась низких оценок зрителей и кинокритиков, из-за чего на протяжении долгих лет снять "Противостояние" вновь никто не решался. Но теперь все изменилось. Подробнее о новом сериале — в материале "Рамблера".

Режиссером картины выступит Джош Бун , на счету которого две крайне успешные мелодрамы "Застрял в любви" и "Виноваты звезды" . Несмотря на то, что жанр хоррора для Буна в новинку, на режиссера возлагаются большие надежды. За съемки сериала отвечает студия CBS.

Премьера картины намечена на 2020 год. На фоне пандемии коронавируса сериал "Противостояние" выглядит особенно устрашающе. По сюжету опасный вирус, который долгое время исследовали ученые, оказывается за пределами лаборатории и стремительно распространяется по всем штатам, из-за чего половина населения погибает.

Остальные люди, которым удалось выжить, собираются в небольшие общины. Одни стараются всеми силами вернуться к прежней жизни, другие же объединяются под знаменами Черного Человека, который хочет править всей страной и готов ради этого пойти на массовое убийство.