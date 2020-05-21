Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что известно о новом сериале «Противостояние» по Стивену Кингу 

Мира Маркина 2 часа назад
Картин, снятых по романам и повестям Стивена Кинга, огромное множество. Одни из них навсегда вошли в историю кинематографа, другие оказались настоящим провалом.
К числу последних относится и мини-сериал "Противостояние", вышедший в 1994 году. Работа режиссера Мика Гэрриса удостоилась низких оценок зрителей и кинокритиков, из-за чего на протяжении долгих лет снять "Противостояние" вновь никто не решался. Но теперь все изменилось. Подробнее о новом сериале — в материале "Рамблера".
Режиссером картины выступит Джош Бун, на счету которого две крайне успешные мелодрамы "Застрял в любви" и "Виноваты звезды". Несмотря на то, что жанр хоррора для Буна в новинку, на режиссера возлагаются большие надежды. За съемки сериала отвечает студия CBS.
Главные роли в сериале исполнят Джеймс Марсден, оскароносная Вупи Голдберг, Эмбер Херд, Брэд Уильям Хэнке, Кэтрин Макнамара и Александр Скарсгард. Кроме того, одним из продюсеров киноленты станет сын "короля ужасов" Оуэн Кинг.
Премьера картины намечена на 2020 год. На фоне пандемии коронавируса сериал "Противостояние" выглядит особенно устрашающе. По сюжету опасный вирус, который долгое время исследовали ученые, оказывается за пределами лаборатории и стремительно распространяется по всем штатам, из-за чего половина населения погибает.
Остальные люди, которым удалось выжить, собираются в небольшие общины. Одни стараются всеми силами вернуться к прежней жизни, другие же объединяются под знаменами Черного Человека, который хочет править всей страной и готов ради этого пойти на массовое убийство.
Комментарии
Сериалы , Видео , Противостояние , Виноваты звёзды , Кэтрин Макнамара , Стивен Кинг , Александр Скарсгард , Мик Гэррис , Вупи Голдберг , Джош Бун , Джеймс Марсден , CBS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие фильмы для тех, кто разочаровался в любви
Лучшие фильмы для тех, кто разочаровался в любви
Актеры, которые погибли во время исполнения трюков
Актеры, которые погибли во время исполнения трюков
Лучшие экранизации книг Агаты Кристи
Лучшие экранизации книг Агаты Кристи
Передачу «Галилео» покажут с новым ведущим
Передачу «Галилео» покажут с новым ведущим
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Как живет 95-летняя звезда «Идиота»
12:05
Как живет 95-летняя звезда «Идиота»
Актеры
Недооцененные фильмы первой половины года
05:12
Недооцененные фильмы первой половины года
Фильмы
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
11:08
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
Актеры Фильмы
Где сейчас «ефрейтор Збруев»
10:38
Где сейчас «ефрейтор Збруев»
Актеры
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
44:09
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
Фильмы
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
26:15
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
Актеры
Как сериал «Как я встретил вашу маму» стал хитом
13:10
Как сериал «Как я встретил вашу маму» стал хитом
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение